Продажа блокпакетов энергокомпаний в августе прошла не в интересах государства - директор ЕБРР в странах Восточной Европы

Продажа Фондом государственного имущества Украины в августе 2017 года блокирующих пакетов акций энергокомпаний группе «Систем Кэпитал Менеджмент» Рината Ахметова прошла не в интересах государства, заявил в интервью украинским журналистам директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Фрэнсис Малиж.

«Ряд приватизаций пакетов облэнерго в августе, мягко говоря, были далеки от международных стандартов – на безальтернативной основе без какого-либо конкурса. Такая приватизация не в интересах государства», - сказал Малиж.

Он также раскритиковал неудачные попытки продать Одесский припортовый завод (ОПЗ).

«В английском языке есть определение сумасшествия как многократные попытки сделать одну и ту же вещь с известным негативным результатом, но ожидания от каждой такой попытки - новые. Вероятно, нужно попробовать что-то другое. Мы с Одесским припортовым заводом два раза пробовали - дважды был провал», - сказал он.

По словам Малижа, поданный в парламент правительственный законопроект о приватизации может существенно улучшить ситуацию.

«Кабинет министров подал в парламент законопроект о приватизации, который в случае его принятия существенно улучшит ситуацию. Но нужны другие подходы со стороны Фонда госимущества. Фонд должен обладать достаточными полномочиями, чтобы проводить приватизацию. Если будет политическое решение проводить приватизацию, а у Фонда будет достаточно полномочий – такая приватизация будет успешной. И такую приватизацию мы сможем поддержать», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 16 августа были проданы 25% акций «ДТЭК Донецкоблэнерго» по стартовой цене 143,8 млн грн, 18 августа были проданы 25% акций «Киевэнерго» по стартовой цене 759,6 млн грн и 25% акций «ДТЭК Западэнерго» по цене на 20% выше стартовой - 417,2 млн грн.

31 августа были проданы также 25% акций «ДТЭК Днепроэнерго» по стартовой цене 728,236 млн грн и 25% акций «ДТЭК Днепрооблэнерго» по цене в 2 раза выше стартовой – 1, 005 млрд грн.

Все эти активы выкупила компания Ornex, которая входит в состав группы «Систем Кэпитал Менеджмент», управляющей активами Рината Ахметова.

Из-за отсутствия заявок не состоялись запланированные аукционы по продаже 25% акций «Одессаоблэнерго», «Сумыоблэнерго» и «Донбассэнерго». Фонд планирует снова выставить эти активы на продажу, но после проведения их переоценки.