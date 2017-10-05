Минэнергоугля утвердило инвестпрограмму "Энергоатома" на 2018 год

Министерство энергетики и угольной промышленности утвердило инвестиционную программу Национальной энергогенерирующей компании «Энергоатом» на 2018 год в размере 15,952 млрд грн, которые будут направлены на повышение безопасности работы блоков АЭС, продление срока их эксплуатации и другие меры. Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома».

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Главные направления инвестпрограммы - выполнение Комплексной (сводной) программы повышения безопасности энергоблоков АЭС Украины, на которое планируется выделить 8,819 млрд грн, а также продление срока эксплуатации энергоблоков (запланированные расходы - 1,407 млрд грн).

Другими составляющими инвестпрограммы являются: новое строительство (предусмотренные расходы составляют 3,326 млрд грн); приобретение оборудования, которое не требует монтажа (0,956 млрд грн); техническое развитие, реконструкция, модернизация основного и вспомогательного оборудования (0,785 млрд грн); физическая защита ядерных установок (0,33 млрд грн) и другие мероприятия.

Как сообщал УНИАН, Комплексная (сводная) программа повышения безопасности энергоблоков АЭС Украины была принята в декабре 2011 года. В 2012 году этот документ был дополнен согласно выводам Национального отчета Украины по результатам проведения целевой переоценки безопасности ядерных установок с учетом уроков аварии на АЭС «Фукусима» в Японии. Реализация этой программы позволит привести уровень безопасности украинских атомных блоков к самым высоким международным требованиям, а также обеспечит выполнение в полном объеме международных обязательств Украины по повышению безопасности АЭС.

По состоянию на 30 июня 2017 года из 1278 первично запланированных и дополнительных мероприятий программы было выполнено 692 мероприятия. Из оставшихся 586 мероприятий около 60 планируется завершить до конца 2017 года.