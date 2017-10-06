Правоохранители задержали директора компании, принадлежащей Новинскому

Правоохранители задержали Вадима Мохова - директора частной нефтегазодобывающей компании "Укргазвыдобуток" (Харьковская область), входящей в состав "Смарт-Холдинга" Вадима Новинского, сообщила пресс-служба "Смарт-Холдинга".

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"Сегодня (5 октября - УНИАН) был задержан директор ЧАО "Укргазвыдобуток" (УГВ)... Как отмечает его адвокат, задержание проводилось с многочисленными нарушениями уголовно-процессуальных норм", - сказано в сообщении.

Отмечается, что задержание произошло на основании определения суда, которому следователь отделения нацполиции в Харьковской области предоставил данные о том, что Мохов скрывается от органов досудебного расследования.

"4 октября следователь и прокурор в обеденное время пришли в офис УГВ и в отсутствие Вадима Мохова зачитали уведомление о подозрении. При этом, директор УГВ именно в этот момент временно не находился на рабочем месте", - сообщили в пресс-службе "Смарт-Холдинга".

Сообщается также, что на момент зачитывания подозрения следователь уже обратился в Харьковский районный суд с ходатайством об аресте Мохова.

"В свою очередь, директор УГВ, узнав о посещении офиса представителями правоохранительных органов, неоднократно звонил следователю и оперативным работникам СБУ, которые являются членами следственной оперативной группы, пытаясь выяснить порядок своих дальнейших действий. Около 18:00 состоялся разговор со следователем, который сообщил Вадиму Мохову, что на данное время "у него нет никаких указаний" насчет директора УГВ. Вадим Мохов договорился, что 5 октября в 17:00 он прибудет в город Мерефу на встречу со следователем. По прибытию в районный отдел полиции директора УГВ задержали, а уже потом официально объявили о подозрении", - сообщили в пресс-службе "Смарт-Холдинга".

Также сообщается, что адвокат Мохова отметил, что "определение суда о предоставлении разрешения на задержание было вынесено до официального объявления директору УГВ подозрения, что является грубым нарушением Уголовно-процессуального кодекса".

В пресс-службе сообщили, что Вадим Мохов подозревается в совершении уголовного преступления в связи с невыполнением требований приказа Государственной службы геологии и недр Украины о приостановлении действия спецразрешения на пользование недрами в период с 28 июля 2017 года по 10 августа 2017 года.

"Уголовное производство возбуждено по заявлению бывшего работника ГФС, который сейчас задержан и находится под следствием. При этом игнорируется факт, что еще 23 июля 2017 года прокуратуре была предоставлена информация о том, что УГВ официально была уведомлена о вышеупомянутом приказе только 14 июля 2017 года. К тому же, существует постановление Окружного административного суда Киева о приостановлении действия этого приказа", - отметили в пресс-службе.

Справка УНИАН. ЧАО "Укргазвыдобуток" входит в состав Smart Energy – управляющей компании в составе "Смарт-Холдинга", которая занимается разведкой и добычей углеводородов (газа и газового конденсата), а также проектами в сфере альтернативной энергетики. Основным бенефициаром "Смарт-Холдинга" является бизнесмен Вадим Новинский.