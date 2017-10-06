В РФ разработали маршрут "Северного потока-2" в обход Дании, которая против строительства

Технический директор Nord Stream 2 AG Сергей Сердюков заявил, что компания проработала альтернативный вариант маршрута газопровода «Северный поток-2» в обход Дании. Об этом сообщает Gazeta.ru.

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«Будет альтернатива. Она проработана», — сказал Сердюков, отвечая на вопрос об альтернативном маршруте «Северного потока-2».

‎Директор также подчеркнул, что длина газопровода в случае строительства по альтернативному маршруту изменится незначительно.

«Несильно. Расстояние не играет роли. На длине 1200 километров кого интересует девиация в несколько километров?» - пояснил Сердюков.‎

Ранее сообщалось, что правительство Дании подготовило и направило на обсуждение законопроект, дающий возможность помешать строительству газопровода «Северный поток-2».