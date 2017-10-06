Сын экс-заместителя министра энергетики продавал уголь с оккупированного Донбасса в Польшу – СМИ

Совладельцем польской компании Doncoaltrade, которая продавала в Польшу уголь из ОРДЛО, является Роман Зюков – сын экс-заместителя министра угольной промышленности времен Юлии Тимошенко Юрия Зюкова. Соответствующая информация содержится в реестре предприятий Польши, пишет «Украинская правда».

Читайте такжеСМИ выяснили, сколько угля из оккупированного Донбасса нелегально завезли в Польшу (видео)

Согласно документу, Роману Зюкову принадлежит 40% акций, в то время как Александр Мельничук, который некоторое время был заместителем "министра" топлива, энергетики и угольной промышленности так называемой "ЛНР" имеет 60% акций.

Роман Зюков является сыном Юрия Зюкова, который в 2006-2007 годах был первым заместителем министра угольной промышленности, а в 2009 году выступал на стороне кандидата на пост президента Юлии Тимошенко. В сентябре 2016 года Юрий Зюков крестил внучку Тимошенко Еву-Марию.

Зюков был советником премьер-министра Владимира Гройсмана. Однако в апреле 2016 года после скандала премьер поручил Службе безопасности разобраться, действительно ли Юрий Зюков связан с боевиками "ЛНР".

Напомним, 17 мая 2016 года СБУ заявила, что не имеет информации о причастности бывшего заместителя министра энергетики и угольной промышленности и на данный момент советника министра энергетики Игоря Насалика Юрия Зюкова к деятельности так называемой "ЛНР".

"В случае получения сведений, которые объективно подтвердят причастность гражданина Зюкова к противоправной деятельности, органы СБУ примут соответствующее решение", - говорилось в ответе.

Как ранее сообщали польские СМИ, антрацит с оккупированного Донбасса благодаря российским документам полулегально попадает в Польшу, а доходы от его продажи попадают в том числе в карман главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого.

Позже министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский подтвердил ввоз в его страну антрацита из оккупированных частей Донбасса.

Затем министр энергетики Насалик сообщил, что Тхужевський заявил ему, что в стране проведут проверку по факту поставки угля с ОРДЛО и запретят такие поставки.