Холдинг OKKO в октябре начнет импортировать природный газ из Польши

Холдинг OKKO Group, основным активом которого является сеть АЗС под брендом ОККО, намерен с октября этого года начать импорт в Украину природного газа как для собственных нужд, так и для реализации «голубого» топлива на внутреннем рынке. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«OKKO Group намерен самостоятельно импортировать природный газ, как для нужд собственных бизнесов, так и для реализации на рынке Украины. Для этого уже получена лицензия на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке газа и предварительно проведены переговоры с потенциальными его поставщиками», - сообщили в компании.

Также в пресс-службе добавили, что первые поставки газа из Польши ожидаются уже в октябре.

«До недавнего времени рынок природного газа в Украине был слишком зарегулированным и непрозрачным, однако нынешняя либерализация дает нам шанс не только успешно стартовать в этом бизнесе, но и стать заметным игроком на украинском газовом рынке», - приводятся в сообщении слова вице-президента OKKO Group Юрия Кучабского.

Сообщается, что в будущем холдинг планирует заключить контракты с несколькими поставщиками газа, а также закупать его непосредственно на европейских газовых хабах. Также сейчас изучается возможность продажи этого ресурса не только напрямую частным компаниям, но и через систему государственных тендеров ProZorro.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, выдала лицензию на право ведения хозяйственной деятельности в сфере поставок природного газа для ЧП "ОККО-Контракт".

Справка УНИАН. OKKO Group – холдинг, компании в составе которого работают в сферах производства, торговли, строительства, страховых, сервисных и других услуг. Одним из основных активов группы является сеть АЗС ОККО. Акционерами и инвесторами компаний холдинга является банки ЕБРР, Goldman Sachs, а также Horizon Capital, Renaissance Capital и др. Основателем холдинга является украинский бизнесмен Виталий Антонов.