Эксперт рассказал, как ДТЭК Ахметова занижает свои обязательства по уплате ренты

Крупнейший частный энергохолдинг ДТЭК декларирует стоимость угля, по которой топливо отпускают его шахты, ниже, чем по формуле «Роттердам+», для того чтобы снизить суммы своих обязательств по уплате ренты.

Читайте такжеВ Европейский суд по правам человека подали жалобу на скандальную формулу "Роттердам+"

Такое мнение на своей странице в соцсети Facebook опубликовал эксперт в сфере энергетики, глава «Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг» Андрей Герус.

«Самое интересное - налоги, а именно рента на уголь. Как вы знаете, ДТЭК активно выступал за рыночную цену угля, которой компания считает «Роттердам+». Именно эта «рыночная» цена была в наших тарифах… Платил ли ДТЭК ренту от этой рыночной цены «Роттердам+»? Ответ – нет», - написал он, объяснив, что компания намерено использовала для расчета рентной платы цену, по которой уголь продавали шахты холдинга и которая была гораздо ниже уровня, чем по формуле «Роттердам+».

По информации эксперта, в 2016 году по формуле «Роттердам+» стоимость угля составляла в среднем 1600 грн за тонну. В то же время компания продавала уголь со своего подразделения «Павлоградуголь» по цене 1076,6 грн за тонну, с которой и была уплачена рента.

Благодаря этому механизму, по оценкам Геруса, ДТЭК смог недоплатить в бюджет только по этому предприятию в прошлом году 53 млн грн, а в целом по компании эксперт оценил сумму от такой «экономии» на уровне 100 млн грн.

«Неоспоримый факт таков: как в тарифы, то «Роттердам плюс», а как платить налоги, то с «Роттердам минус». И это при сверхприбылях в миллиарды гривень и мизерной ренте 0,75%», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, формула «Роттердам+» была утверждена в апреле 2016 года. Согласно ей, предельная стоимость энергетического угля в тарифе на электроэнергию, которую производят ТЭС, формируется на основе биржевых цен на уголь в Европе (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен). Ранее в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, заявляли, что такая методика расчета должна была устранить ручное регулирование цен, обеспечить независимость от поставок из зоны АТО и избавить Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

Эта формула была раскритикована экспертами, а также правительством. В частности, министр энергетики Игорь Насалик сказал, что новое ценообразование не решило проблемы диверсификации поставок угля, а Герус заявил, что благодаря новой формуле тепловая генерация, большая часть которой находится в руках бизнесмена Рината Ахметова, дополнительно заработала более 10 млрд грн. На сегодня в отношении этой формулы ведется расследование детективами НАБУ.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент». В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта «Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантравацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), шахта «Белозерская», шахтоуправление «Обуховская» и пять обогатительных фабрик.