"Роснефть" поставит владельцу украинского нефтепродуктопровода дизтоплива на $50 миллиардов – СМИ

Российский государственный нефтяной гигант «Роснефть» заключил десятилетний контракт на экспорт от 30 до 50 млн тонн дизельного топлива с компанией ITC Industry Trading Company SA (Швейцария), главой которой является владелец единственного в Украине нефтепродуктопровода гражданин Германии Анатолий Шефер.

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Об этом говорится в системе раскрытия корпоративной информации компаниями РФ, пишет Liga.net.

Период поставки нефтепродуктов рассчитан на 10 лет с 1 января 2018 года с возможностью поставки переходящих объемов до 30 июня 2028 года включительно.

"Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента не определен, поскольку зависит от рыночных цен на дизельное топливо в долгосрочной перспективе, цена каждой поставки определяется по формуле", - говорится в сообщении.

«Роснефть» будет поставлять ITC Industry Trading Company от 3 до 5 млн тонн в год дизельного топлива Евро c содержанием серы до 10 ppm.

По расчетам издания, с учетом оптовых цен на дизельное топливо, сумму сделки можно оценить в $30-50 млрд.

Как сообщалось, с 2017 года швейцарская ITC Industry Trading Company SA стала крупным экспортером нефтепродуктов «Роснефти».

По данным ФТС, в феврале этого года «Роснефть» начала экспортировать часть нефтепродуктов через ITC Industry Trading. По состоянию на 25 августа 2017 года, через швейцарского трейдера «Роснефть» поставила различное топливо на сумму около $300 млн. Речь идет о дизельном топливе, мазуте, сжиженном газе, этилене и других видах нефтепродуктов.

Часть нефтепродуктов экспортируются в Израиль, Нидерланды, Грецию, свидетельствуют данные ФТС.

Согласно швейцарскому реестру юридических лиц, членом совета директоров ITC Industry Trading Company SA является гражданин Германии Анатолий Шефер. Ему также принадлежит другая швейцарская компания - International Trading Partners AG.

В собственности этой структуры с 2016 года находится единственный в Украине нефтепродуктопровод «ПрикарпатЗападТранс» (ПЗТ). 19 августа ПЗТ реорганизовался в ООО из дочернего предприятия российской «Транснефти».

1% «ПрикарпатЗападТранс» принадлежит непосредственно Шеферу, 99% - International Trading Partners. Конечным бенефициаром ПЗТ, по данным украинского реестра является Шефер.

По трубопроводу ПЗТ в Украину поставляется дизельное топливо из России. Единственным поставщиком ДТ является «Роснефть». Все поставки идут через группу Proton Energy Нисана Моисеева.

Две швейцарских компании Шефера - ITC Industry Trading и International Trading Partners -ранее проводили сделки с украинскими компаниями, связанными с окружением Виктора Медведчука.