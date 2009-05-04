Мировые цены на нефть повысились

Цены на нефть на мировых рынках в пятницу, 1 мая, повысились на фоне оптимизма инвесторов, связанного с увеличившейся надеждой на повышение уровня спроса на сырье в США, являющейся мировым лидером по ее потреблению, сообщает РИА Новости..

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 2,08 доллара - до 53,20 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 2,05 доллара - до 52,85 доллара за баррель.