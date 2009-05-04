Шахтерам выплатили зарплату за апрель

Всем сотрудникам государственных шахт полностью выплачены зарплаты за апрель.

Как передает корреспондент УНИАН, заместитель министра угольной промышленности Украины Анатолий КОРЗУН сообщил на брифинге, что всем сотрудникам угледобывающих предприятий зарплаты за апрель выплачены в полном объеме – шахтам перечислено 554 млн. 762 тыс. грн.

Всего, с учетом всех налогов и сборов, по его словам, шахтам перечислено 937 млн. грн.

Эти предприятия получили средства от хозяйственной деятельности и за счет государственной поддержки из бюджета, чего "вполне достаточно для выплаты всех платежей, связанных с зарплатой. Этих средств было достаточно на удовлетворение минимально необходимых потребностей производства", - заявил он.

Кроме того, А.КОРЗУН сообщил, что Минуглепром погасил задолженность перед шахтостроителями за предыдущие периоды в размере 24 млн. грн. за счет 96 млн. грн., полученных из Стабилизационного фонда.

При этом А.КОРЗУН подчеркнул, что у него есть письменные подтверждения от руководителей предприятий и профсоюзов о том, что апрельские зарплаты выплачены в полном объеме, в том числе и от руководства шахтоуправления «Донбасс».

Министерство проверит

Вместе с тем, А.КОРЗУН отметил, что в министерстве тщательно проверят эту информацию.

Он сообщил, что Минуглепром в понедельник, 4 мая, начинает персонально заслушивать каждого руководителя государственных шахт по вопросу состояния выплаты зарплат.

По его словам, отчеты будет принимать лично министр угольной промышленности вместе с руководителями профильных направлений.

Заместитель министра продемонстрировал письма за подписями руководителей государственных предприятий и руководителей профсоюзных организаций, которые свидетельствуют об отсутствии задолженности по выплате зарплат шахтерам. В частности, он показал такое письмо от шахтоуправления „Донбасс”, где несколько недель назад работники отказывались выходить из шахты, требуя погашения задолженности.

Шахты зарабатывают и сами

В свою очередь, генеральный директор Государственного предприятия «Уголь Украины» Олег ПОГОДИН отметил, что средств, полученных от реализации государственными шахтами своей продукции, достаточно для выплаты зарплаты на всех предприятиях, входящих в структуру Минуглепрома.

«Все шахтеры всех государственных предприятий угледобывающей отрасли получили заработную плату не только за счет бюджета, но и за счет средств за реализацию”, – отметил О.ПОГОДИН.

Он сообщил, что в апреле государственные шахты реализовали всю свою продукцию. Так, „ГП „Уголь Украины” при поддержке премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в апреле этого года обеспечило поступление средств за отгруженную угольную продукцию в объеме, необходимом для выплаты заработной платы всем предприятиям, входящим в структуру Министерства угольной промышленности”, – сообщил О.ПОГОДИН.