Украина предложит МВФ новую формулу расчета за газ, чтобы избежать значительного роста цен - Reuters

Украина на следующей неделе предложит Международному валютному фонду новую формулу расчета цены на газ для населения. Согласно этой формулой цена останется неизменной до июля 2018 года, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Если во время встречи в Вашингтоне министр финансов Украины Александр Данилюк и представители МВФ не договорятся, то, по данным агентства, у Украины будет два варианта: первый - выполнять требования Фонда.

Второй вариант, как сказал собеседник агентства, будет "сказать, что мы можем жить без МВФ", принять политическое решение и не обращать внимание на сотрудничество с Фондом.

Устойчивое ценообразование на газ и реформа пенсионной системы является одним из условий выделения Украине долгосрочного кредитного транша от МВФ в размере 17,5 млрд долларов.

Согласно новому предложению украинского правительства, цена на газ вырастет на 4,8%, повышение же, предлагаемое в рамках сотрудничества с МВФ, составляет 17,6%. Таким образом, новая формула, которую украинская сторона собирается предложить МВФ, позволит избежать роста цен на газ на 15%.

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Напомним, ранее правительство отсрочило обнародования цены на газ для населения на уровне импортного паритета в период от 1 октября 2017 года 31 марта 2018-го. Это означает, что в Украине продолжает действовать пока старая стоимость (ее конечный показатель для бытовых потребителей - 6957,90 грн за тысячу кубометров).

Как сообщалось, согласно методики определения стоимости газа импортного паритета, установленной постановлением №187 от 22 марта 2017-го, от 1 октября 2017-го цена на газ для населения и ТКЭ должна была бы вырасти на 17,6%. Этот механизм был согласован с МВФ в начале текущего года.