Цены на нефь в Нью-Йорке и Лондоне выросли
07:54, 05 мая 2009Энергетика
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И достигли 54,5 долл./барр.
Цены на нефть на мировых рынках в понедельник, 4 мая, значительно повысились на фоне оптимизма инвесторов, связанного с увеличившейся надеждой на повышение уровня спроса на сырье в США, являющейся мировым лидером по ее потреблению, сообщает РИА Новости. .
На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 1,27 доллара - до 54,47 доллара за баррель.
Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 1,73 доллара - до 54,58 доллара за баррель.
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