Цены на нефь в Нью-Йорке и Лондоне выросли

Цены на нефть на мировых рынках в понедельник, 4 мая, значительно повысились на фоне оптимизма инвесторов, связанного с увеличившейся надеждой на повышение уровня спроса на сырье в США, являющейся мировым лидером по ее потреблению, сообщает РИА Новости. .

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 1,27 доллара - до 54,47 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 1,73 доллара - до 54,58 доллара за баррель.