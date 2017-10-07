Ривненская АЭС отключила от сети третий энергоблок

Ривненская АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", отключила от сети энергоблок №3 из-за отключения турбогенератора ТГ-5. Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

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"7 октября 2017 года в 3:56 энергоблок №3 (ВВЭР-1000) Ривненской АЭС отключен от энергосети из-за отключения турбогенератора ТГ-5", - говорится в сообщении.

Отмечается, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Ривненской АЭС и прилегающей территории не менялись и находятся в пределах действующих норм.

Проводится поиск и устранение причин остановки энергоблока.

Согласно сообщению, по состоянию на 6 часов утра 7 октября в работе находятся три энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 1855 МВт.

"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в городе Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тысяч кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тысяч кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 миллион кВт с 2004 года.