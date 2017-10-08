Ривненская АЭС устранила причины, которые привели к остановке третьего блока

Третий энергоблок Ривненской атомной электростанции, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», подключен к сети после устранения причин, приведших к остановке блока.

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Об этом сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

«7 октября в 20:28 энергоблок №3 (ВВЭР-1000) Ривненской АЭС подключен к сети после устранения замечаний, которые привели к остановке блока», - говорится в сообщении.

В Минэнергоугля отметили, что комиссия изучает и анализирует причины остановки блока.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

«По состоянию на 22 часа 7 октября во работе находились четыре энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 2070 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала не было. Нарушений границ и условий безопасной эксплуатации не было», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 7 октября в 3.56 энергоблок №3 Ривненской АЭС был отключен от энергосети из-за отключения турбогенератора ТГ-5.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в городе Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР -1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.