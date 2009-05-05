На Донецкой шахте под обвалом остаются 9 горняков

4 мая в 15.50 на госпредприятии «Шахта «Новодзержинская» в Донецкой области на глубине 585 м произошел обвал пород кровли.

В это время на участке работали 14 горняков, 5 из которых вышли самостоятельно на поверхность, сообщили УНИАН в Информационном центре Госгорпромнадзора. При этом судьба 9 горняков остается неизвестной.

В целом во время обвала в шахте находились 118 горняков.

Спасательные работы продолжаются.

В связи с аварией Госгорпромнадзор запретил все горные работы, кроме жизнеобеспечения. Создана комиссия по расследованию причин и обстоятельств аварии.

По поручению первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА 4 мая была создана правительственная комиссия по изучению причин аварии на шахте „Новодзержинская” во главе с министром угольной промышленности Виктором ПОЛТАВЦОМ.

Комиссия находится в Дзержинске Донецкой области, где изучает причины аварии и руководит ходом спасательных работ.

Первый вице-премьер сообщил, что правительственная комиссия будет работать на месте чрезвычайного события, пока не будут спасены все горняки.