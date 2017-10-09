"Нафтогаз" vs "Газпром": Стокгольмский арбитраж начинает слушания для вынесения окончательного решения

Стокгольмский арбитраж сегодня начинает слушания между представителями Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» и российского газового монополиста «Газпром» для рассмотрения позиций сторон и вынесения окончательного решения по взаимному иску компаний, который касается условий контракта на покупку газа. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

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«Через час начинаются слушания в Стокгольмском арбитраже. Поскольку «Нафтогаз» и «Газпром» не смогли прийти к согласию относительно имплементации отдельного решения (Separate Award), принятого арбитражным судом в июне этого года, теперь суд должен рассмотреть позиции сторон и принять соответствующие решения», - написал он.

По словам Витренко, во время этих слушаний стороны должны согласовать изменения в контракт на покупку газа, что дало бы возможность: реализовать в будущем (с даты вынесения нового решения арбитража и до окончания контракта в 2019 году) отдельное решение суда в отношении принципа «бери или плати»; выбрать конкретный тип контракта на определенном арбитражем газовом хабе, к которому нужно будет сделать индексацию (привязку) в формуле цены на газ, а также произвести перерасчет по новой цене (которая будет ниже старой) с апреля 2014 года и определить разницу между тем, сколько заплатил Нафтогаз и сколько он должен заплатить по новой цене.

«Ничего платить по исковым требованиям «Газпрома» по «бери или плати» нам точно не нужно - это окончательное (хотя и «отдельное») решение арбитража. Напомню, исковые требования «Газпрома» по этому пункту превышали 40 млрд долл. и увеличивались каждый день. Так что, и здесь все для нас хорошо. Поэтому, мы спокойно относимся к этим слушаниям. И, как всегда, мы тщательно готовились», - добавил Витренко.

Как сообщал УНИАН, 31 мая 2017 года «Нафтогаз» получил отдельное решение Стокгольмского арбитража в рамках иска украинской компании к «Газпрому» по контракту на закупку газа.

Согласно данным «Нафтогаза», Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование украинской компании о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку газа у «Газпрома», начиная с 2014 года. Кроме того, арбитраж отменил требование «Газпрома», в соответствии с которым Украина должна ежегодно покупать 52 млрд куб. м газа или оплачивать его стоимость, даже не выбирая весь объем (принцип «бери или плати»). Также суд удовлетворил требование «Нафтогаза» и полностью отменил запрет со стороны «Газпрома» на реэкспорт газа.

11 сентября 2017 года глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что госхолдинг завершил переговоры с «Газпромом» по решению Стокгольмского арбитража относительно контракта на закупку газа. Коболев сообщил, что в ходе переговоров компаниям не удалось достичь того прогресса, на который рассчитывал трибунал.

Справка УНИАН. Украина в лице «Нафтогаза Украины» судится с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: по транзиту российского газа в ЕС по территории Украины и купле-продаже Украиной российского газа.

По данным «Нафтогаза», по состоянию на 29 мая 2017 года сумма претензий «Нафтогаза» к «Газпрому» по контракту на закупку газа составляет 30,3 млрд долл. (из которых 14,1 млрд долл. составляют требования относительно пересмотра цены за потребленный Украиной газ в 2011-2015 годах), а со стороны «Газпрома» к «Нафтогазу» - 47,1 млрд долл., из которых 34,45 млрд долл. как санкции по принципу «бери или плати».