Без "газпромовского" газа спокойно обходимся: в "Нафтогазе" заверили, что в хранилищах достаточно газа на зиму

Украина уже накопила в подземных хранилищах достаточное количество газа для прохождения отопительного сезона 2017-2018 года. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил коммерческий директор Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко.

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«Без "газпромовского" газа мы спокойно обходимся. В наших хранилищах уже достаточно газа для нормального прохождения зимнего периода», - написал он.

Как сообщал УНИАН, министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик ранее заявлял о планах по накоплению в подземных газовых хранилищах (ПГХ) Украины к 1 октября 2017 года 17 млрд куб. м газа для прохождения отопительного сезона 2017-2018 годов.

При подготовке к отопительному периоду 2016-2017 годов Минэнергоугля также настаивало на необходимости накопить 17 млрд куб. м газа, тогда как руководство «Нафтогаза Украины» уверяло, что 14,5 млрд куб. м будет вполне достаточно.

В результате, в отопительный сезон 2016-2017 годов Украина вошла с запасами «голубого» топлива на уровне 14,7 млрд куб. м и завершила сезон с 8,4 млрд куб. м.

По состоянию на 7 октября 2017 года запасы газа в подземных хранилищах Украины составляли 16,581 млрд куб. м.