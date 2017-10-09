Стокгольмский арбитраж должен до конца ноября окончательно решить спор "Нафтогаза" и "Газпрома"

Стокгольмский арбитраж должен до конца ноября 2017 года вынести окончательные решения по взаимным искам между Национальным нефтегазовым холдингом «Нафтогаз Украины» и российским газовым монополистом «Газпром», которые касаются двух контрактов – на закупку и на транзит газа в 2009-2019 годах. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

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«Сейчас установлен предельный срок вынесения решений арбитража как по контракту на покупку-продажу газа, так и по контракту на транзит газа - конец ноября этого года», - написал он.

Витренко также напомнил, что касательно контракта на транзит газа, «Нафтогаз» требует от «Газпрома» привести его в соответствие с европейским и украинским энергетическим законодательством.

«Пересмотреть (в том числе ретроспективно) тариф в соответствии с европейскими условиями тарифообразования, а также выплатить нам компенсацию за недополученные доходы от транзита. Речь идет о компенсации от нескольких миллиардов долларов до суммы, которая значительно превышает 10 млрд долл. Каждый день сумма увеличивается на недополученные доходы за этот период», - отметил Витренко.

Как сообщал УНИАН, Украина в лице «Нафтогаза» судится с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: по транзиту российского газа в ЕС по территории Украины и купле-продаже Украиной российского газа.

По данным «Нафтогаза», по состоянию на 29 мая 2017 года сумма претензий «Нафтогаза» к «Газпрому» по контракту на закупку газа составляет 30,3 млрд долл. (из которых 14,1 млрд долл. составляют требования относительно пересмотра цены за потребленный Украиной газ в 2011-2015 годах), а со стороны «Газпрома» к «Нафтогазу» - 47,1 млрд долл., из которых 34,45 млрд долл. как санкции по принципу «бери или плати».

В конце мая 2017 года «Нафтогаз» получил отдельное решение Стокгольмского арбитража по контракту на закупку газа. Этим решением суд удовлетворил ряд требований украинской стороны и отменил принцип «бери или плати», в соответствии с которым Украина должна ежегодно покупать 52 млрд куб. м газа или оплачивать его стоимость, даже не выбирая весь объем. Также арбитраж удовлетворил требование «Нафтогаза» и полностью отменил запрет со стороны «Газпрома» на реэкспорт газа.

После этого решения стороны не смогли самостоятельно определить размеры компенсаций, и поэтому с 9 октября 2017 год Стокгольмский арбитраж начал слушания представителей «Нафтогаза» и «Газпрома» для вынесения окончательного решения по контракту на закупку газа.