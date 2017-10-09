Стокгольмский арбитраж должен до конца ноября окончательно решить спор "Нафтогаза" и "Газпрома"
С 9 октября Стокгольмский арбитраж начал слушания представителей компаний для вынесения окончательного решения по контракту на закупку газа.
Стокгольмский арбитраж должен до конца ноября 2017 года вынести окончательные решения по взаимным искам между Национальным нефтегазовым холдингом «Нафтогаз Украины» и российским газовым монополистом «Газпром», которые касаются двух контрактов – на закупку и на транзит газа в 2009-2019 годах. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
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«Сейчас установлен предельный срок вынесения решений арбитража как по контракту на покупку-продажу газа, так и по контракту на транзит газа - конец ноября этого года», - написал он.
Витренко также напомнил, что касательно контракта на транзит газа, «Нафтогаз» требует от «Газпрома» привести его в соответствие с европейским и украинским энергетическим законодательством.
«Пересмотреть (в том числе ретроспективно) тариф в соответствии с европейскими условиями тарифообразования, а также выплатить нам компенсацию за недополученные доходы от транзита. Речь идет о компенсации от нескольких миллиардов долларов до суммы, которая значительно превышает 10 млрд долл. Каждый день сумма увеличивается на недополученные доходы за этот период», - отметил Витренко.
Как сообщал УНИАН, Украина в лице «Нафтогаза» судится с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: по транзиту российского газа в ЕС по территории Украины и купле-продаже Украиной российского газа.
По данным «Нафтогаза», по состоянию на 29 мая 2017 года сумма претензий «Нафтогаза» к «Газпрому» по контракту на закупку газа составляет 30,3 млрд долл. (из которых 14,1 млрд долл. составляют требования относительно пересмотра цены за потребленный Украиной газ в 2011-2015 годах), а со стороны «Газпрома» к «Нафтогазу» - 47,1 млрд долл., из которых 34,45 млрд долл. как санкции по принципу «бери или плати».
В конце мая 2017 года «Нафтогаз» получил отдельное решение Стокгольмского арбитража по контракту на закупку газа. Этим решением суд удовлетворил ряд требований украинской стороны и отменил принцип «бери или плати», в соответствии с которым Украина должна ежегодно покупать 52 млрд куб. м газа или оплачивать его стоимость, даже не выбирая весь объем. Также арбитраж удовлетворил требование «Нафтогаза» и полностью отменил запрет со стороны «Газпрома» на реэкспорт газа.
После этого решения стороны не смогли самостоятельно определить размеры компенсаций, и поэтому с 9 октября 2017 год Стокгольмский арбитраж начал слушания представителей «Нафтогаза» и «Газпрома» для вынесения окончательного решения по контракту на закупку газа.