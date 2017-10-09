Быть или не быть: Минэнергоугля допускает подорожание газа для населения на 18%

Министерство энергетики и угольной промышленности допускает рост цен на газ для населения и теплокоммунэнерго на 17,6% - до 5,815 грн за 1 тыс. куб. м (без учета стоимости транспортировки и НДС), в условиях действующего ценообразования, которое определено постановлением Кабинета министров о спецобязательствах на рынке газа.

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Об этом говорится в презентации министерства, опубликованной на странице ведомства в соцсети Facebook.

«По состоянию на 1 июля 2017 года цена газа с 1 октября 2017 года должна составлять 5815,49 грн без НДС, что на 17,6% больше текущей цены», - отмечается в презентации.

Также сообщается, что Минэнергоугля предлагает не допустить роста цен на газ в отопительном сезоне 2017-2018 годов.

«Предложения для прохождения сезона 2017/2018: сохранить уровень цен на газ на уровне 2017 года для недопущения увеличения стоимости производства тепла, роста задолженности и количества субсидиантов до критической отметки 90%», - говорится в презентации.

Министерство считает необходимым изменить принцип ценообразования на газ, который продает Национальному нефтегазовому холдингу «Нафтогаз Украины» его дочерняя компания «Укргазвыдобування». В Минэнергоугля предложили два варианта цены на газ от «Укргазвыдобування»: 3670 грн за тыс. куб. м (формула «хаб минус»); 5 016 грн за тыс. куб. м (формула «хаб ноль»).

Как сообщал УНИАН, ранее в «Нафтогазе», согласно действующим правилам, которые установлены постановлением Кабмина №187, был проведен расчет стоимости цены газа для населения на отопительный сезон в 2017-2018 годах. По этим расчетам, стоимость «голубого» топлива для населения должна вырасти на 19%.

В свою очередь в Минэнергоугля заявили, что оснований для роста цены на газ для населения в следующем отопительном сезоне нет. Также, 17 августа премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Кабмин не будет повышать цены на газ для нужд населения и теплокоммунэнерго на период отопительного сезона 2017-2018 годов.

Из-за отсутствия опубликованной министерством новой цены на газ, «Нафтогаз» с 1 сентября 2017 года начал заключать договоры с теплокоммунэнерго на поставку газа в отопительном сезоне 2017-2018 годов по цене на газ, которая действовала по состоянию на 1 апреля 2017 года.

Справка УНИАН. Постановление Кабмина №187 предполагает, что «Нафтогаз» выкупает весь газ, который добывают его дочерние компании «Укргазвыдобування» и "Черноморнафтогаз". Это топливо, совместно с импортным газом, является ресурсом для гарантированных поставок газа для нужд населения. Госхолдинг обязан продавать этот газ через посредников – частных компаний облгаз-сбытов, пакетом акций которых (многих из них) владеет бизнесмен Дмитрий Фирташ.