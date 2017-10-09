В Минэнергоугля назвали потребность Украины в угле

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины составило и утвердило документ "Структура топлива теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей на 2018 год", согласно которому прогнозируется потребность тепловой генерации в угле на следующий год на уровне 26,6 миллиона тонн, из которых 4,9 миллиона тонн составит дефицитный антрацит.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает пресс-служба Минэнергоугля.

Согласно опубликованному документу, общая потребность в угле ТЭС и ТЭЦ в 2018 году составит 26,594 миллиона тонн (21,648 миллиона тонн угля газовых марок и 4,946 миллиона тонн антрацита).

Планируется, что большая часть угля понадобится для работы ТЭС (24,2 миллиона тонн), при этом для крупнейшей компании в этом сегменте генерации - частного энергохолодинга ДТЭК необходимо будет 18,8 миллиона тонн, для государственной "Центрэнерго" - 4,3 миллиона тонн и частной "Донбассэнерго" - 1,1 миллиона тонн.

Также Минэнергоугля предусматривает, что по состоянию на 1 января 2018 года на складах ТЭС и ТЭЦ должно быть накоплено 2,7 миллиона тонн угля (1,546 миллиона тонн газовых марок и 1,18 миллиона тонн антрацита).

Согласно документу, в 2018 году для работы тепловой генерации также будет необходимо 4,9 миллиарда кубометров газа и 73,8 тысячи тонн мазута.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году Украина добыла 40,9 миллиона тонн энергетического и коксующегося угля. В январе-августе 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча сократилась на 9,2% - до 23,6 миллиона тонн.

Из-за боевых действий на востоке страны Украина испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. Для стабильной работы энергосистемы ранее дефицитный антрацит импортировался из ЮАР и завозился с не подконтрольной Украине территории.

Особо остро встал вопрос снабжения углем тепловой генерации после начала блокады поставок угольной продукции из зоны АТО в конце января 2017 года. В конце июля одна из крупнейших энергогенерирующих компаний "Центрэнерго" заключила с американской компанией XСoal Energy & Resources контракт на поставку до конца этого года 700 тысяч тонн дефицитного угля антрацитовой группы. Ранее министр энергетики Игорь Насалик также заявлял о возможной нехватке угля газовой группы на фоне падение его добычи и роста потребления.

По данным Минэнергоугля, по состоянию на 9 октября, на складах ТЭС и ТЭЦ накоплено 1,549 миллиона тонн угля (784,7 тысячи тонн газовой группы и 764,7 тысячи тонн антрацита).