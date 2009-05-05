Ющенко требует перевести «Одесса–Броды» в аверсный режим

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от правительства срочно перевести нефтепровод «Одесса – Броды» в аверсный режим.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал на совещании, посвященном выработке единой позиции всех ветвей власти по дальнейшему эффективному продвижению идеи о Евразийском нефтетранспортном коридоре (ЕАНТК).

Справка УНИАН. Использование нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсном режиме было предусмотрено проектом его строительства. Нефтетранспортный проект «Одесса-Броды» планировался с целью диверсификации поставок нефти на украинские НПЗ и для развития транзитных возможностей страны. Строительство нефтепровода «Одесса-Броды» было завершено в мае 2002 года. Магистраль имеет длину 674 км, диаметр трубы - 1020 мм. Мощность первой очереди нефтепровода и терминала составляет 9-14 миллионов тонн в год. Нефтепровод «Одесса-Броды» планировалось использовать для прокачки каспийской нефти в Европу. Украина на протяжении двух лет с момента сооружения безуспешно пыталась договориться о транспортировке каспийской нефти по нему в прямом направлении. Не получив конкретных предложений со стороны компаний, правительство Украины в конце июня 2004 года разрешило использовать трубопровод для транспортировки российской нефти в реверсном направлении.

Таким образом, с момента сооружения нефтепровод используется в реверсном направлении, что предусматривает транспортировку российской нефти из Брод в Одессу и далее - танкерами через черноморские проливы.