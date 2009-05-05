Ющенко требует от Кабмина срочно перевести «Одесса–Броды» в аверсный режим

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от правительства срочно перевести нефтепровод «Одесса – Броды» в аверсный режим.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совещании, посвященном выработке единой позиции всех ветвей власти о дальнейшем эффективном продвижении идеи о Евразийском нефтетранспортном коридоре (ЕАНТК).

«Требую от правительства срочно перевести нефтепровод «Одесса – Броды» на проектный режим его использования – аверсный режим», - сказал Президент.

При этом В.ЮЩЕНКО призвал Кабинет Министров руководствоваться национальными интересами при принятии этого решения.

«Я понимаю, какие там политические подтексты были и остаются, чтобы блокировать это решение, но сегодня я обращаюсь к здравому смыслу и к национальным интересам. И я убежден, что у правительства найдется мужество и мудрость принять соответствующее решение», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что во время последней встречи 9 апреля Президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ подтверждал готовность азербайджанской стороны осуществлять поставки каспийской нефти для потребностей украинского и европейского рынков. При этом он говорил и о готовности предоставить нефть для технологических потребностей по запуску нефтепровода в аверсном режиме.

«Поэтому вопрос сегодня остается за украинской стороной», - сказал Президент Украины.

В ходе совещания он также напомнил, что 24 апреля в Варшаве было утверждено технико-экономическое обоснование (ТЭО) нефтепровода «Одесса – Броды».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что это ТЭО должно быть представлено на заседании Еврокомиссии.

По словам Президента, 7 мая должен начаться диалог, в том числе с президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ, об определении конкретной даты такой презентации.

Справка УНИАН. Идея проекта строительства Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который дал бы возможность поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

23 мая 2003 года в Брюсселе была подписана «Совместная общая декларация Совета министров Республики Польша, Кабинета министров Украины и Европейской комиссии по вопросу предоставления поддержки проекту «ЕАНТК».

12 июля 2004 года в Варшаве было создано международное трубопроводное предприятие ООО МТП «Сарматиа». Его участниками стали: PERN Przyjazn S.A. и ОАО «Укртранснефть».

24 апреля 2009 года на общем собрании акционеров СП «Сарматия» было утверждено ТЭО ЕАНТК.

Технико-экономическое обоснование проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора было подготовлено по заказу Международного нафтотранспортного предприятия «Сарматия» компанией Granherne Limited вместе с партнерами – компаниями Purvin&Gertz и Greengate LLC.

В ТЭО проанализированы рыночные, технические и экономические аспекты реализации проекта, даны рекомендации относительно его финансирования и структуры управления.

Выводы ТЭО ЕАНТК подтверждают техническую возможность, экономическую целесообразность и конкурентную возможность проекта. Подтверждено наличие необходимых ресурсов Каспийской нефти (и спрос на нее в Европе), достаточных для рентабельного функционирования коридора при разветвлении его в г. Броды по трем направлениям: на Польшу, на Словакию, Чехию, Австрию и на Беларусь и Балтийские страны. ТЭО предусматривает поэтапную реализацию проекта ЕАНТК.

Использование нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсном режиме было предусмотрено проектом его строительства. Нефтетранспортный проект «Одесса-Броды» планировался с целью диверсификации поставок нефти на украинские НПЗ и для развития транзитных возможностей страны. Строительство нефтепровода «Одесса-Броды» было завершено в мае 2002 года. Магистраль имеет длину 674 км, диаметр трубы - 1020 мм. Мощность первой очереди нефтепровода и терминала составляет 9-14 миллионов тонн в год. Нефтепровод «Одесса-Броды» планировалось использовать для прокачки каспийской нефти в Европу. Украина на протяжении двух лет с момента сооружения безуспешно пыталась договориться о транспортировке каспийской нефти по нему в прямом направлении. Не получив конкретных предложений со стороны компаний, правительство Украины в конце июня 2004 года разрешило использовать трубопровод для транспортировки российской нефти в реверсном направлении.

Таким образом, с момента сооружения нефтепровод используется в реверсном направлении, что предусматривает транспортировку российской нефти из Брод в Одессу и далее - танкерами через черноморские проливы.

По словам Президента, 7 мая должен начаться диалог, в том числе с президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ, об определении конкретной даты такой презентации.

Справка УНИАН. Идея проекта строительства Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который дал бы возможность поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

23 мая 2003 года в Брюсселе была подписана «Совместная общая декларация Совета министров Республики Польша, Кабинета министров Украины и Европейской комиссии по вопросу предоставления поддержки проекту «ЕАНТК».

12 июля 2004 года в Варшаве было создано международное трубопроводное предприятие ООО МТП «Сарматиа». Его участниками стали: PERN Przyjazn S.A. и ОАО «Укртранснефть».

24 апреля 2009 года на общем собрании акционеров СП «Сарматия» было утверждено ТЭО ЕАНТК.

Технико-экономическое обоснование проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора было подготовлено по заказу Международного нафтотранспортного предприятия «Сарматия» компанией Granherne Limited вместе с партнерами – компаниями Purvin&Gertz и Greengate LLC.

В ТЭО проанализированы рыночные, технические и экономические аспекты реализации проекта, даны рекомендации относительно его финансирования и структуры управления.

Выводы ТЭО ЕАНТК подтверждают техническую возможность, экономическую целесообразность и конкурентную возможность проекта. Подтверждено наличие необходимых ресурсов Каспийской нефти (и спрос на нее в Европе), достаточных для рентабельного функционирования коридора при разветвлении его в г. Броды по трем направлениям: на Польшу, на Словакию, Чехию, Австрию и на Беларусь и Балтийские страны. ТЭО предусматривает поэтапную реализацию проекта ЕАНТК.

Использование нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсном режиме было предусмотрено проектом его строительства. Нефтетранспортный проект «Одесса-Броды» планировался с целью диверсификации поставок нефти на украинские НПЗ и для развития транзитных возможностей страны. Строительство нефтепровода «Одесса-Броды» было завершено в мае 2002 года. Магистраль имеет длину 674 км, диаметр трубы - 1020 мм. Мощность первой очереди нефтепровода и терминала составляет 9-14 миллионов тонн в год. Нефтепровод «Одесса-Броды» планировалось использовать для прокачки каспийской нефти в Европу. Украина на протяжении двух лет с момента сооружения безуспешно пыталась договориться о транспортировке каспийской нефти по нему в прямом направлении. Не получив конкретных предложений со стороны компаний, правительство Украины в конце июня 2004 года разрешило использовать трубопровод для транспортировки российской нефти в реверсном направлении.

Таким образом, с момента сооружения нефтепровод используется в реверсном направлении, что предусматривает транспортировку российской нефти из Брод в Одессу и далее - танкерами через черноморские проливы.