Нефть дорожает на оптимизме по договоренностям ОПЕК+

Мировые цены на нефть слегка поднимаются во вторник утром на фоне оптимизма инвесторов по поводу эффективности сделки участников ОПЕК и ряда других государств (ОПЕК+) об ограничении нефтедобычи, сообщает Прайм.

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"Согласно данным торгов, по состоянию на 07:44 стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,14% - до 55,87 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,16% - до 49,66 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо сообщил о том, что есть явные признаки ребалансировки нефтяного рынка, передает агентство Рейтер.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев - до конца марта 2018 года.

Трейдеры также ожидают публикации октябрьских докладов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) в среду и четверг соответственно, а также данных от минэнерго США (в среду) и Американского института нефти (API) относительно запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 6 октября.

Неделей ранее коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) снизились на 6 миллионов баррелей, или на 1,3% - до 465 миллионов баррелей.