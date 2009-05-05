На шахте «Новодзержинская» продолжаются поиски 9 горняков

На шахте «Новодзержинская» в Донецкой области продолжаются поиски 9 горняков, заблокированных завалом породы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору.

Пока горные работы на ГП «Шахта «Новодзержинская» запрещены в целом, кроме поисково-спасательных и связанных с обеспечением жизнедеятельности предприятия. Специалисты теруправления Госгорпромнадзора в Донецкой области проводят опрос свидетелей аварии и изучают техническую документацию аварийного участка.

Как сообщал УНИАН, обвал пород кровли на госпредприятии «Шахта «Новодзержинская» в Донецкой области произошел 4 мая в 15.50 на глубине 585 метров.

Во время обрушивания пород на участке работали 14 горняков, 5 из которых вышли на поверхность самостоятельно.

По данным Госгорпромнадзора, с начала этого года инспекторы теруправления провели на шахте «Новодзержинская» 123 обследования. Участок №71, где 4 мая произошла авария, за 4 месяца проверяли 14 раз. В 8 случаях ведение как очистных, так и подготовительных работ запрещалось. В частности, 15 апреля во время оперативной проверки было запрещено ведение очистных работ участка №71 из-за нарушения паспорта крепления кровли. Кроме того, запрещалась работа участков №66 и №78 на горизонте 585 м из-за нарушения пылегазового режима и не соблюдения паспортов крепления.