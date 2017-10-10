Ривненская АЭС подключила к сети третий энергоблок

Ривненская АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", подключила к сети энергоблок №3, сообщает пресс-служба "Энергоатома".

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"10 октября 2017 года в 09:02 энергоблок №3 (ВВЭР-1000) Ривненской АЭС подключен к энергосети. Проводится набор мощности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Ривненской АЭС и прилегающей территории не менялись и находятся в пределах действующих норм.

Согласно сообщению, по состоянию на 11 часов 10 октября в работе находятся четыре энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 2300 МВт.

"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что 9 октября 2017 года в 00:01 энергоблок №3 Ривненской АЭС (ВВЭР-1000) был отключен от энергосети.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в городе Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тысяч кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тысяч кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 миллион кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 миллионон кВт с 2004 года.