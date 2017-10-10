Почем газ из Европы: в Кабмине назвали сентябрьскую цену "голубого топлива"

Средняя таможенная стоимость импортного природного газа для Украины в период с 1 по 30 сентября текущего года составила 5573,7 грн, или 212,9 долл., за тысячу кубометров, говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины.

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«Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю таможенную стоимость импортного природного газа, которая сложилась в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины в период с 1 по 30 сентября 2017 года и составила 5573,7 грн, или 212,9 доллара США, за тысячу кубометров», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, средняя цена импортного природного газа в августе 2017 года составила 5385,2 грн, или 210,1 долл., за 1 тыс. куб. м.