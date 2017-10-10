Во Львове и области начался отопительный сезон

Во Львове и области сегодня, 10 октября, начался отопительный сезон.

Как сообщила руководитель пресс-службы Львовского городского совета Кристина Процак, соответствующее распоряжение о начале отопительного сезона во Львове сегодня подписал городской голова Андрей Садовый.

«С 10 октября отопительный сезон начинается для жилых домов, с 9 октября отопление уже начало подаваться во все садики и больницы, в большинство школ города», - отметила Процак.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, 9 октября председатель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка подписал распоряжение о начале отопительного сезона. Отмечается, что с сегодняшнего дня, 10 октября, в населенных пунктах области подается тепло всем потребителям.

Как сообщал УНИАН, вчера в Харькове и области начался отопительный сезон.