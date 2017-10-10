Апелляционный суд подтвердил: Кабмин должен компенсировать "Нафтогазу" убытки от поставок газа населению

Апелляционный суд оставил в силе решение, согласно которому правительство обязано установить порядок определения и источники компенсации, которую должен получать национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины», выполняя наложенные на него специальные обязательства по поставкам газа для нужд населения.

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Об этом говорится в определении Киевского апелляционного административного суда от 3 октября 2017 года, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно документу, суд первой инстанции правильно установил обстоятельства дела, придерживался норм материального и процессуального права, поэтому апелляционная жалоба Кабмина была отклонена.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабмин продлил действие спецобязательств для «Нафтогаза» по продаже топлива через облгаз-сбыты и на период до 1 октября 2017 года установил цену на газ для населения на уровне 4849 грн за тыс. куб. м (без учета налогов и платы за доставку топлива). В середине июля глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что облгаз-сбыты задолжали за полученный по спецобязательствам газ 30 млрд грн.

Также в госхолдинге отмечали, что облгаз-сбыты не создают в цепочке продаж газа реальной добавленной стоимости и не несут ценовых рисков, в то же время «Нафтогаз» обязан продавать им топливо. При этом госкомпания лишена права самостоятельно поставлять газ населению напрямую, создавать, таким образом, конкуренцию на розничном рынке газа.

19 июля 2017 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск «Нафтогаза» к Кабмину и обязал правительство определить порядок определения и источники компенсации, которую должен получать «Нафтогаз», выполняя наложенные на него спецобязательства по поставкам газа для нужд населения. Комментируя данное решение, в госхолдинге отметили, что определение для «Нафтогаза» компенсаций приблизит создание рынка «голубого топлива» для населения. В то же время в правительстве отметили, что высокий уровень прибыли «Нафтогаза» делает невозможным выплату какой-либо компенсации в адрес этой компании.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Более 70% украинских облгазов и сбытовых компаний принадлежат структурам бизнесмена Дмитрия Фирташа.