Россия увеличила контрабанду угля из оккупированного Донбасса – СМИ

В сентябре 2017 года из России было поставлено на экспорт в страны Европы около 208 тыс. тонн угля, нелегально вывезенного из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, что на 18% или около 33 тыс. тонн больше чем в августе этого года (около 175 тыс. тонн).

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Об этом свидетельствуют данные РЖД и ФТС, сообщает Liga.net.

В сентябре 77,8% всей контрабанды, или 161,4 тыс. тонн, пришлось на четыре российские фирмы: «Компанию Газ-Альянс», «Петролеум капитал» (обе подконтрольны Сергею Курченко), «ТД Антрацит» и «Русский антрацит».

Как сообщил один из российских угольных трейдеров, в августе-сентябре экспорт угля, в том числе вывезенного из Донбасса, из портов на юге России был затруднен из-за ограничений, веденных Российскими железными дорогами.

"Сейчас приоритет отдается железнодорожным составам с материалами для строительства Керченского моста, - говорит он. - Поэтому в Ростове наблюдалось значительное скопление вагонов с углем и были задержки с отгрузкой на экспорт".

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С июля ряд крупных компаний, которые занимаются вывозом угля из оккупированных районов Донбасса, прекратили оформлять такие поставки в российских таможенных органах. В связи с этим отследить потоки угля на неконтролируемой украинскими властями границе с Россией сложно, пишет издание.

К примеру, «Компания Газ-Альянс» и ЗАО «Внешторгсервис» (контролирует шахты ДТЭК в ОРДЛО) не проходят как импортеры антрацита из оккупированных территорий Украины, как было ранее. При этом согласно экспортным накладным Федеральной таможенной службы, «Компания Газ-Альянс» в сентябре поставила заграницу через АО «РЖД Логистика» более 82 тыс. тонн угля-антрацита "неизвестного происхождения".

Российские трейдеры продолжают оформлять большинство экспортных поставок контрабандного угля через оффшорные компании без указания страны назначения.

Среди таких компаний - Coal trade antrahcit LLP, Gregol Limited (Великобритания, обе контролируются братьями Александром и Сергеем Мельничуками), Сarbon & natural resources corp Limited, Altercom Limited, Yorkland Merchants limited (все - Гонконг), Bornholm Inter LP.