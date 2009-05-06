Мировые цены на нефть понизились

Цены на нефть на мировых рынках во вторник, 5 мая, незначительно понизились на фоне продолжающегося увеличения объемов запасов сырья и снижения спроса в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil понизилась на 0,63 доллара - до 53,84 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов понизилась на 0,46 доллара - до 54,12 доллара за баррель.