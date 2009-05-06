Саркози предлагает создать в Европе единый центр закупки газа

Президент Франции Николя САРКОЗИ предложил Европе создать единый центр по закупке газа. Об этом он заявил, выступая накануне в городе Ниме /юг Франции/ с речью, посвященной предстоящим через пять недель выборам в Европарламент. Создание подобного единого центра по закупкам газа необходимо, по мнению Н.САРКОЗИ, для того, чтобы "наделить Европу необходимой силой на переговорах со своими поставщиками".

Президент Франции подчеркнул при этом и важность разработки единой политики ЕС и Европы в сфере энергии, "политики, которая не будет основана лишь на принципах конкуренции".

Н.САРКОЗИ особо отметил, что создание единого центра по закупкам газа подтвердит важность и полезность существования Европейского союза.

В своей речи Президент Франции более не привел каких-либо подробностей относительно выдвигаемого им предложения, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Ряд политических обозревателей Франции отмечают, однако, что создание единого закупочного центра идет в разрез с проводимым Европейским союзом курсом на либерализацию сектора энергетики и усиления конкуренции в нем. Ряд экспертов в сфере энергетики также опасаются, что создание единого закупочного центра по существу позволит руководству ЕС "диктовать" цены, сводя к минимуму возможность конкуренции между энергетическими корпорациями.