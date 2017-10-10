Новая формула цены: в Кабмине придумали, как не допустить подорожания газа для населения

Министерство энергетики и угольной промышленности разработало и подало на рассмотрение Кабинета министров Украины проект правительственного постановления, которым вносятся изменения в формулу расчета стоимости газа для населения и теплокоммунэнерго таким образом, чтобы действующее значение этой цены не увеличивалось на период отопительного сезона 2017-2018 годов. Об этом на странице в соцсети Facebook сообщает пресс-служба Минэнергоугля.

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«Министерство энергетики и угольной промышленности подало на рассмотрение Кабинета министров проект постановления «О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 22 марта 2017 №187»… Согласно предложенному Минэнергоугля расчету, цена газа на период с 01.10.2017 г. по 01.04.2018 г. будет составлять 5223,06 грн. без НДС, что только на 5,6% больше текущей цены. Поскольку расчётная цена не превышает 10% от текущей цены, нет оснований для ее пересмотра на отопительный сезон 2017-2018 года», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что министерство предложило изменить период, на основе которого осуществляется расчет значения цены газа на уровне импортного паритета и использовать диапазоны дат с 1 апреля по 1 октября 2016 года и с 1 апреля по 1 июля 2017 года.

Как сообщал УНИАН, ранее в «Нафтогазе Украины», согласно действующим правилам, которые установлены постановлением Кабмина №187, был проведен расчет стоимости цены газа для населения на отопительный сезон в 2017-2018 годах. По этим расчетам, стоимость «голубого» топлива для населения должна вырасти на 19%. Также Минэнергоугля опубликовало расчеты, согласно которым оно признало, что без внесения изменений в формулу, цена газа для населения вырастет на 17,6%.

17 августа премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Кабмин не будет повышать цены на газ для нужд населения и теплокоммунэнерго на период отопительного сезона 2017-2018 годов. По данным СМИ, вопрос о цене газа также будет ключевым во время переговоров министра финансов Украины Александра Данилюка с представителями Международного валютного фонда, которые состоятся в Вашингтоне на этой неделе.

Из-за отсутствия опубликованной Минэнергоугля новой цены на газ, «Нафтогаз» с 1 сентября 2017 года начал заключать договоры с теплокоммунэнерго на поставку газа в отопительном сезоне 2017-2018 годов по цене на газ, которая действовала по состоянию на 1 апреля 2017 года.

Справка УНИАН. Постановление Кабмина №187 предполагает, что «Нафтогаз» выкупает весь газ, который добывают его дочерние компании «Укргазвыдобування» и "Черноморнафтогаз". Это топливо, совместно с импортным газом, является ресурсом для гарантированных поставок газа для нужд населения. Госхолдинг обязан продавать этот газ через посредников – частные компании облгаз-сбыты, пакетом акций которых (многих из них) владеет бизнесмен Дмитрий Фирташ.