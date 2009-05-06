Кабмин передал Фонду госимущества акции шести облэнерго

Кабинет министров Украины передал акции шести облэнерго, которые планируется приватизировать, в управление Фонду государственного имущества (ФГИ).

(29 апреля т.г. компания «ТЕКТ-Трейд», входящая в группу компаний "ТЕКТ", приобрела 26,98% акций энергопоставляющей компании «Львовоблэнерго» за 197 млн. 852 тыс. 72 грн. – УНИАН).

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения сообщил журналистам на сегодняшнем заседании Кабмина исполняющий обязанности председателя ФГИ Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

Он отметил, что Кабмин сегодня отменил пункт 2 постановления №1005 от 19 ноября 2008 года, которым акции облэнерго были переданы в управление НАК «Энергетическая компания Украины».

Справка УНИАН. Приказом от 27 февраля №310 ФГИ возобновил продажу пакетов акций ОАО «Львовоблэнерго» в размере 26,98% УФ (в пакет входит 52 341 874 шт. номинальной стоимостью 13 млн. 85,468 тыс. грн.), ОАО «Одессаоблэнерго» – 25% (52 137 211 шт., 13 млн. 34,3 тыс. грн.), ОАО «Полтаваоблэнерго» – 25%+1 акция (55 240 001 шт., 13 млн. 810 тыс. грн.), ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» – 25,02% (25 930 531 шт., 6 млн. 482,63 тыс. грн.), ОАО «Сумыоблэнерго» – 25%+1 акция (44 281 375 шт. 11 млн. 70,34 тыс. грн.), ОАО «Черниговоблэнерго» – 25%+1 акция (29 829 507 шт., 7 млн. 457,376 тыс. грн.), которая была приостановлена приказом фонда в мае 2008 года.

Напомним, избавиться от блокирующих пакетов акций шести энергоснабжающих компаний, в которых государство фактически не имеет влияния, правительство Украины пытается с 2007 года. В сентябре 2007 года, согласно постановлению правительства (№1105), пакеты акций указанных облэнерго были изъяты из уставного фонда НАК «Энергетическая компания Украины» и переданы ФГИ. Однако в дальнейшем их продажа блокировалась Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, который предостерегал правительство относительно попыток «карманных» договоренностей в ходе их реализации.

Тем не менее, в декабре 2008 года своим распоряжением (№1517-р) правительство внесло указанные госпакеты в список предприятий, подлежащих продаже в 2009 году.