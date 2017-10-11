Стокгольмский арбитраж завершил слушания по спору "Нафтогаза" и "Газпрома"

Стокгольмский арбитраж завершил слушания по спору между НАК «Нафтогаз Украины» и российским газовым монополистом «Газпромом» по контракту на закупку газа, сообщил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

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«Слушания сегодня закончились», - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

При этом Витренко ожидает позитивных результатов слушания: «Аргументы наших юристов, экспертов и свидетелей были убедительны. Так что позитив... Для «будьмо» был повод».

Он также напомнил, что официальный срок получения решения арбитража - до конца ноября.

Как сообщал УНИАН, 31 мая 2017 года «Нафтогаз» получил отдельное решение Стокгольмского арбитража в рамках иска украинской компании к «Газпрому» по контракту на закупку газа.

Согласно данным «Нафтогаза», Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование украинской компании о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку газа у «Газпрома», начиная с 2014 года. Кроме того, арбитраж отменил требование «Газпрома», в соответствии с которым Украина должна ежегодно покупать 52 млрд куб. м газа или оплачивать его стоимость, даже не выбирая весь объем (принцип «бери или плати»). Также суд удовлетворил требование «Нафтогаза» и полностью отменил запрет со стороны «Газпрома» на реэкспорт газа.

11 сентября 2017 года глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что госхолдинг завершил переговоры с «Газпромом» по решению Стокгольмского арбитража относительно контракта на закупку газа. Коболев сообщил, что в ходе переговоров компаниям не удалось достичь того прогресса, на который рассчитывал трибунал.

Справка УНИАН. Украина в лице «Нафтогаза Украины» судится с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: по транзиту российского газа в ЕС по территории Украины и купле-продаже Украиной российского газа.

По данным «Нафтогаза», по состоянию на 29 мая 2017 года сумма претензий «Нафтогаза» к «Газпрому» по контракту на закупку газа составляет 30,3 млрд долл. (из которых 14,1 млрд долл. составляют требования относительно пересмотра цены за потребленный Украиной газ в 2011-2015 годах), а со стороны «Газпрома» к «Нафтогазу» - 47,1 млрд долл., из которых 34,45 млрд долл. как санкции по принципу «бери или плати».