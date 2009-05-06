ФГИ: покупатели «Полтаваоблэнерго» ждут падения цены

Фонд государственного имущества Украины связывает отсутствие заявок на покупку акций «Полтаваоблэнерго» с ожиданием покупателей снижения стартовой цены выставляемого на продажу 25% госпакета компании.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал исполняющий обязанности председателя ФГИУ Дмитрий ПАРФЕНЕНКО сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Я думаю, покупатели присматриваются на возможное понижение стартовой цены, а мы пока держим», - сказал Д.ПАРФЕНЕНКО.

Руководитель Фонда госимущества напомнил, что стартовая цена пакета акций «Полтаваоблэнерго» составляет 307 млн. грн. «Когда мы выставляли «Львовоблэнерго», мы не ожидали ажиотажа, но, тем не менее, появилось две заявки, была конкуренция, и в один шаг 25 млн. грн. одна компания победила другую», - пояснил он.

Д.ПАРФЕНЕНКО также сообщил, что очередной аукцион по продаже пакета акций «Полтаваоблэнерго» должен был состояться сегодня, но он не состоится из-за отсутствия заявок. По его словам, на 8 мая назначен конкурс по продаже акций «Прикарпатьеоблэнерго» при стартовой цене 232 млн. грн.

«У нас есть оптимистические настроения, что покупатели посидят-посидят и поймут, что Фонд госимущества не собирается снижать цену, и подадут заявки», - считает и.о. председателя ФГИУ.

Как сообщал УНИАН, на сегодня, 6 мая, были назначены повторные аукционные торги по продаже 25% госпакета ОАО "Полтаваоблэнерго" на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ).

Однако вчера, 5 мая, в Фонде госимущества агентству УНИАН сообщили, что торги не состоятся из-за отсутствия заявок.

Согласно сообщению ФГИУ, следующие торги по этому пакету будут проведены через неделю.

Напомним, что назначенные на 22 и 28 апреля аукционы по продаже 25% госпакета акций ОАО "Полтаваоблэнерго" на Украинской межбанковской валютной бирже также не состоялись из-за отсутствия заявок. Номинальная стоимость 25% пакета акций "Полтаваоблэнерго" составляет 13,8 млн. грн. Стартовая цена госпакета "Полтаваоблэнерго" была установлена на уровне 307,7 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Полтаваоблэнерго» занимает монопольное положение на рынке энергоснабжения Полтавской области.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 19% акций "Полтаваоблэнерго" принадлежат кипрской Larva Іnvestments Lіmіted, 20,99% – кипрской Bіkontіa Enterprіses Lіmіted, 15,4% – кипрской Lex Perfecta Lіmіted, 10,26% – кипрской Margaroza Commercіal Lіmіted.

25% акций "Полтаваоблэнерго" принадлежат государству и находятся в управлении НАК "Энергетическая компания Украины".