"Нафтогаз" надеется получить от "Газпрома" более $10 миллиардов по решению суда

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» ожидает, что по решению Стокгольмского арбитража российский "Газпром" выплатит украинской компании "миллиарды долларов". Об этом в интервью DW заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Читайте также"Нафтогаз" подал иск против России на $5 миллиардов из-за захвата активов в Крыму

«У нас есть уже много калькуляций, но проблема в том, что их слишком много, а сказать что-то конкретное пока очень сложно. Впрочем, мы ожидаем, что "Газпром" будет выплачивать нам очень значительную сумму. Речь идет о миллиардах долларов, если не о сумме более десяти миллиардов», - сказал он.

По словам Витренко, «Нафтогаз» не ожидает, что «в результате этого процесса, если взять и иск о купли-продажи, и иск по транзиту, компания в итоге что-то будет платить «Газпрому».

Коммерческий директор «Нафтогаза» добавил, что «Газпром», в отличие от российского государства, является юридическим лицом. Соответственно, он имеет за рубежом активы, на которые «может быть достаточно легко наложить взыскание».

«В любой стране, которая ратифицировала Нью-Йоркскую конвенцию о исполнение решений арбитражей, можно прийти и наложить взыскание на активы. Например, на газ, который "Газпром" поставляет Европе, или другие активы. Несмотря на то, что "Газпром" будет подавать апелляцию, мы ожидаем, что компания вынуждена будет выполнить решение арбитража, в отличие от дел, когда фигурантом иска является Россия, и она имеет так называемый суверенный иммунитет, и соответственно с нее гораздо сложнее взыскать любые суммы», - отметил он.

По словам Витренко, после решения арбитража вопрос о новых договоренностях с "Газпромом" уже не будет на повестке дня.

«Вероятнее всего, нет. Вопрос о новых договоренностях уже не стоит. Или будет такое решение арбитража по покупке газа у “Газпрома” со стороны “Нафтогаза”, которое действительно можно будет выполнить и стороны будут выполнять, или такого решения не будет. Мы не рассчитываем, что мы достигнем каких-то новых договоренностей с россиянами», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, Стокгольмский арбитраж завершил слушания по спору между Национальным нефтегазовым холдингом «Нафтогаз Украины» и российским газовым монополистом «Газпром» по контракту на закупку газа. Официальный срок получения решения арбитража - до конца ноября.