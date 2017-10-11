В ЕС рассказали, что позволит Украине сохранить транзит газа в Европу

Завершение реформы Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", в том числе разделение функций компании по добыче и транспортировке энергоносителей (анбандлинг), а также привлечение европейского партнера к управлению украинской ГТС позволит Украине сохранить транзит газа в Европу, сообщил в ходе Украинского газового форума глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

Читайте такжеСтокгольмский арбитраж завершил слушания по спору "Нафтогаза" и "Газпрома"

"Забудьте о "Северном потоке - 2". Для того, чтобы Украина оставалась транзитером газа, необходимо завершить анбандлинг. Также нужно привлечь европейских партнеров к управлению ГТС, и это позволит Украине сохранить транзит", - сказал он.

Он также отметил, что европейские компании заинтересованы принять участие в управлении украинской ГТС.

Как сообщал УНИАН, действующий контракт на транзит газа между «Нафтогазом» и «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет (до конца 2019 года).

Топ-менеджеры российского монополиста не единожды заявляли о намерении или снизить транзит газа через территорию Украины в страны ЕС (до 15 млрд куб. м в год) с 2020 года, или вообще прекратить его. Для этого Россия активно лоббирует строительство двух обходных маршрутов – газопровода по дну Балтийского моря («Северный поток – 2») и Черного моря («Турецкий поток»).

Несмотря на работу обходных маршрутов (например, «Северного потока – 1»), «Газпром» часто обращается к украинской стороне с просьбой увеличить прокачку газа через территорию Украины из-за ремонтов на морских газопроводах.

В этом году фиксируются рекордные показатели транзита российского газа. По данным «Укртрансгаза», за 8 месяцев 2017 года транзит газа через территорию Украины вырос на 23% - до 51,2 млрд куб. м.

15 сентября вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович заявил, что продление транзита газа через территорию Украины после окончания действующего контракта с «Газпромом» – это приоритет для Европы.