«Черкассыоблэнерго» выставят на продажу

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) намерен выставить на продажу консолидированный пакет акций «Черкассыоблэнерго» в размере 71%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам в Кабмине исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

«Есть 46% акций, которые находятся в управлении Фонда госимущества, и есть пакет в 25%, который находится в уставном фонде «УкрЭСКО». ФГИ, правительство и Министерство финансов сейчас предпринимают меры для консолидации этих пакетов акций и выставления их для продажи», – сказал Д.ПАРФЕНЕНКО.

Руководитель ФГИ считает, что консолидация двух пакетов акций существенно повысит инвестиционную привлекательность «Черкассыоблэнерго».

«Мы объединим эти пакеты и одним пулом выставим на бирже, а потом вырученные деньги пропорционально будут распределены», – пояснил он.

Справка УНИАН. ОАО "Черкассыоблэнерго" осуществляет лицензионную деятельность по поставкам и передаче электроэнергии на территории Черкасской области. Компания поставляет электроэнергию 595 985 физических и 14 415 юридических абонентов (771 – промышленных, 12 464 – непромышленных).

Государство контролирует 71% акций «Черкассыоблэнерго». Прямой контроль над пакетом 46% акций осуществляется через НАК «Энергетическая компания Украины», опосредованный – через «УкрЭСКО» (25%).

14,53% акций компании принадлежат Grayham Investments Limited (Британские Виргинские острова), 10,78% – Orlenia Holdings Limited (Кипр).

В 2008 году "Черкассыоблэнерго" увеличило прибыль на 65,9% – до 50,121 млн. грн.