"Энергоатом" ожидает подписания соглашения по строительству ЦХОЯТ до конца ноября

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" ожидает до конца ноября 2017 года подписания с американским банком Bank of America Merrill Lynch кредитного соглашения на сумму 250 миллионов долларов для финансирования проекта по строительству Централизованного хранилища для отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ). Об этом журналистам сообщил президент компании Юрий Недашковский.

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"Я ожидаю к концу ноября официального подписания кредитного соглашения, если мы все нормально отработаем", - сказал он.

Также Недашковский добавил, что на сегодняшний день ведется подготовка проекта кредитного договора и постановления Кабинета министров, которое необходимо будет для заключения и имплементации этого договора.

По словам главы "Энергоатома", первая поставка контейнеров для хранения ядерного топлива на площадку нового хранилища планируется в первой половине 2019 года.

"В первой половине 2019 года ставим первые контейнеры на площадку", - сказал Недашковский.

Как сообщал УНИАН, в начале июня 2017 года Кабмин утвердил проект строительства ЦХОЯТ, куда будет поступать отработавшее ядерное топливо с украинских АЭС. В этом хранилище с применением передовой технологии поверхностного "сухого" хранения компании Holtec International будет в течение 100 лет безопасно храниться ядерное топливо с Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС (На Запорожской АЭС с 2001 года эксплуатируется пристанционное Сухое хранилище отработавшего ядерного топлива).

Из-за отсутствия собственного хранилища Украина вынуждена каждый год тратить около 200 миллионов долларов на оплату услуг по вывозу и переработке отработавшего ядерного топлива на территории России.

Контракт на строительство ЦХОЯТ между "Энергоатомом" и Holtec Internatinal был подписан еще в 2005 году, однако по ряду причин, в том числе из-за изменения политической конъюнктуры, проект долгое время был фактически заморожен. Реальная работа по этому проекту возобновилась в 2014 году.

По данным "Энергоатома", контракт на строительство хранилища предусматривает, что компания Holtec International будет поставлять специальное оборудование для сухого хранения отработавшего ядерного топлива и его транспортировки, а также предоставит Украине технологии, которые будут применены как на энергоблоках АЭС, так и при перевозке ОЯТ с АЭС в ЦХОЯТ, а также в самом хранилище.

6 июля 2017 года Госатомрегулирования выдала "Энергоатому" лицензию на строительство и ввод в эксплуатацию ЦХОЯТ. Также глава Государственной инспекции по ядерному регулированию Борис Столярчук заявил, что компания выполнила все предусмотренные ядерным законодательством условия для безопасного строительства и ввода в эксплуатацию этого хранилища.

Сообщалось также, что "Энергоатом" планирует с 2019 года прекратить вывозить отработавшее ядерное топливо на переработку в Россию и начать хранить топливо в ЦХОЯТ.

Справка УНИАН. Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива будет вмещать ОЯТ с украинских АЭС. Общая емкость ЦХОЯТ составит 16 529 отработавших тепловыделяющих сборок для реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. Подрядчик строительства – американская компания Holtec International.

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.