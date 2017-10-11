В "Нафтогазе" назвали дату слушаний в Международном трибунале по иску к России из-за крымских активов

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» ожидает в конце мая 2018 года проведения слушаний в Международном трибунале при Постоянной палате Третейского суда в Гааге по иску компании против России, в котором «Нафтогаз» требует возместить ему около 7 млрд долл. убытков из-за потери активов в результате аннексии Крыма в 2014 году. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе госхолдинга.

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«Слушания ожидаются на конец мая следующего года. Это информация по состоянию на сегодня, если ничего не изменится в дальнейшем», - сообщили в компании.

Как сообщал УНИАН, весной 2014 года Россия, нарушая нормы международного права, захватила Крымский полуостров. В результате этой аннексии дочерняя компания "Нафтогаза" - «Черноморнефтегаз» - потерял свои основные активы (в частности, буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина"), а также доступ к месторождениям природного газа на шельфе Черного моря.

Для защиты своих интересов в октябре 2016 года «Нафтогаз» инициировал арбитражное производство в соответствии с Соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, более известным как российско-украинское двустороннее инвестиционное соглашение.

В середине января 2017 года «Нафтогаз» привлек международную юридическую компанию Covington & Burling LLP, которая имеет значительный положительный опыт защиты интересов клиентов в процессах против РФ и российских государственных компаний. Эта юридическая компания представляла интересы инвесторов российской нефтяной компании "ЮКОС" в споре против РФ и добилась решения суда о возмещении 60 млрд долл.

20 сентября в «Нафтогазе» сообщили, что госхолдинг подал в Международный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге (Нидерланды) иск против России с требованием возместить 5 млрд долл. убытков (с учетом процентов – 7 млрд долл.), которые понесла компания в результате незаконного захвата Россией активов "Нафтогаза" в Крыму. Также сообщалось, что вынесение судом решения по этому делу запланировано до конца 2018 года.