В CП опасаются заявлений Продана

В Секретариате Президента Украины опасаются международного скандала из-за сегодняшнего заявления министра топлива и энергетики Украины Юрия ПРОДАНА о неготовности нефтепровода "Одесса-Броды" перекачивать нефть в аверсном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил уполномоченный Президента Украины по вопросам международной энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сегодня на брифинге в Киеве.

«Я хотел бы предостеречь министра ПРОДАНА. Говорить, что нет нефти в то время, когда президент Азербайджана заявляет, что нефть есть… до чего мы уже дошли…», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ. При этом он добавил, что «делать такие заявления - это выглядит странно».

«Пока министр ПРОДАН будет сидеть у себя в министерстве и не выезжать дальше Москвы, никто к нам с распростертыми руками не придет», – отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ю.ПРОДАН заявил, что считает проблематичным немедленный перевод «Одесса-Броды» в аверсный режим из-за отсутствия контрактов на поставку и потребление нефти.

Об этом он сказал в Кабинета министров, комментируя журналистам поручение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о необходимости немедленного перевода нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсный режим.

«К сожалению, на сегодняшний день нет владельца нефти, который осуществил бы соответствующие меры, который имел бы нефть и покупателя этой нефти на западном направлении», - сказал Ю.ПРОДАН.

В то же время министр отметил, что пока еще не ознакомлен с текстом соответствующего поручения В.ЮЩЕНКО.

По словам Ю.ПРОДАНА, в настоящее время ни одна из организаций не заявила о своей заинтересованности в инвестировании проекта по использованию этого участка нефтепровода в аверсном режиме.

«Если будет соответствующий технико-экономический эффект от такой транспортировки, если будут заинтересованные организации, мы будем искать средства вместе с такими заинтересованными сторонами. На сегодняшний день мы разослали предложения ведущим организациям и предприятиям, которые могут быть заинтересованы либо в получении соответствующей нефти, либо имеют в своем распоряжении собственную нефть, но на эти предложения никто не откликнулся на сегодняшний день», - пояснил Ю.ПРОДАН.

Министр также сообщил, что необходимый объем финансирования перевода нефтепровода в аверсный режим использования будет рассчитываться, исходя из объемов нефти, предложенных для транспортировки.

Напомним, 5 мая на совещании, посвященном выработке единой позиции всех ветвей власти о дальнейшем эффективном продвижении идеи о Евразийском нефтетранспортном коридоре Президент В.ЮЩЕНКО потребовал от правительства срочно перевести нефтепровод «Одесса – Броды» в аверсный режим.

При этом В.ЮЩЕНКО призвал Кабинет министров руководствоваться национальными интересами при принятии этого решения.

«Я понимаю, какие там политические подтексты были и остаются, чтобы блокировать это решение, но сегодня я обращаюсь к здравому смыслу и к национальным интересам. И я убежден, что у правительства найдется мужество и мудрость принять соответствующее решение», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что во время встречи 9 апреля Президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ подтвердил готовность азербайджанской стороны осуществлять поставки каспийской нефти для потребностей украинского и европейского рынков. При этом он говорил и о готовности предоставить нефть для технологических потребностей по запуску нефтепровода в аверсном режиме.

«Поэтому вопрос сегодня остается за украинской стороной», - сказал Президент Украины.

В ходе совещания он также напомнил, что 24 апреля в Варшаве было утверждено технико-экономическое обоснование (ТЭО) нефтепровода «Одесса – Броды». В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что это ТЭО должно быть представлено на заседании Еврокомиссии.

По словам Президента, 7 мая должен начаться диалог, в том числе с президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ, об определении конкретной даты такой презентации.

Справка УНИАН. Использование нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсном режиме было предусмотрено проектом его строительства. Нефтетранспортный проект «Одесса-Броды» планировался с целью диверсификации поставок нефти на украинские НПЗ и для развития транзитных возможностей страны. Строительство нефтепровода «Одесса-Броды» было завершено в мае 2002 года. Магистраль имеет длину 674 км, диаметр трубы - 1020 мм. Мощность первой очереди нефтепровода и терминала составляет 9-14 миллионов тонн в год. Нефтепровод «Одесса-Броды» планировалось использовать для прокачки каспийской нефти в Европу. Украина на протяжении двух лет с момента сооружения безуспешно пыталась договориться о транспортировке каспийской нефти по нему в прямом направлении. Не получив конкретных предложений со стороны компаний, правительство Украины в конце июня 2004 года разрешило использовать трубопровод для транспортировки российской нефти в реверсном направлении.

Таким образом, с момента сооружения нефтепровод используется в реверсном направлении, что предусматривает транспортировку российской нефти из Брод в Одессу и далее - танкерами через черноморские проливы.