Рисков для России в аверсе «Одесса-Броды» нет

В Секретариате Президента считают, что не существует рисков для России в случае перевода нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсный режим.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил уполномоченный Президента Украины по вопросам международной энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, российская нефть в Европу (Словакию, Чехию, Венгрию) в настоящее время транспортируется не по нефтепроводу «Одесса-Броды», а по системе нефтепроводов «Дружба», и она никогда не была частью нефтепровода «Одесса-Броды».

«Не стоял и не стоит вопрос об остановке транспортировки российской нефти в Европу», – отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

При этом он добавил, что в случае перевода работы нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсный режим те объемы российской нефти, которые по нему транспортировались, могут транспортироваться по другому маршруту – Охтырка – Кременчуг – Одесса (Приднепровские магистральные нефтепроводы).

Как сообщал УНИАН, 5 мая на совещании, посвященном выработке единой позиции всех ветвей власти о дальнейшем эффективном продвижении идеи о Евразийском нефтетранспортном коридоре Президент Виктор ЮЩЕНКО потребовал от правительства срочно перевести нефтепровод «Одесса-Броды» в аверсный режим.

Как сообщалось, ранее вице-премьер Российской Федерации Игорь СЕЧИН на встрече с еврокомиссаром по энергетике Андрисом ПИБАЛГСОМ заявил, что эксплуатация нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсном режиме создаст новые риски для поставок энергоносителей из России в Европу.

Вице-премьер напомнил, что 24 апреля 2009 года в Польше было утверждено технико-экономическое обоснование проекта консорциума "Сарматиа". Это, по его словам, "может запустить механизм реализации аверсной прокачки нефтепровода «Одесса-Броды» и в результате привести к перебоям уже не только в поставках газа, но и в поставках нефти на НПЗ Восточной и Центральной Европы".

Справка УНИАН. Использование нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсном режиме было предусмотрено проектом его строительства. Нефтетранспортный проект «Одесса-Броды» планировался с целью диверсификации поставок нефти на украинские НПЗ и для развития транзитных возможностей страны. Строительство нефтепровода «Одесса-Броды» было завершено в мае 2002 года. Магистраль имеет длину 674 км, диаметр трубы – 1020 мм. Мощность первой очереди нефтепровода и терминала составляет 9-14 млн. тонн в год. Нефтепровод «Одесса-Броды» планировалось использовать для прокачки каспийской нефти в Европу. Украина на протяжении двух лет с момента сооружения безуспешно пыталась договориться о транспортировке каспийской нефти по нему в прямом направлении. Не получив конкретных предложений со стороны компаний, правительство Украины в конце июня 2004 года разрешило использовать трубопровод для транспортировки российской нефти в реверсном направлении.

Таким образом, с момента сооружения нефтепровод используется в реверсном направлении, что предусматривает транспортировку российской нефти из Брод в Одессу и далее – танкерами через черноморские проливы.