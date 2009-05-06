НАК «ЭКУ» уменьшила производство электроэнергии

Энергогенерирующие компании и электростанции, государственные пакеты акций которых переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины», в январе-марте текущего года сократили производство электроэнергии на 12,4%, или 3,1 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 22,1 млрд. кВт/ч (37,1% от общей выработки ОЭС Украины).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как объяснили в компании, сокращение производства обусловлено падением потребления электроэнергии внутри страны.

В частности, тепловые электростанции энергогенерирующих компаний за четыре месяца т.г. произвели 15,2 млрд. кВт/ч электроэнергии (25,5% общегосударственного производства), что на 3,1 млрд. кВт/ч (16,8%) меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Теплоэлектроцентрали в январе-апреле т.г. произвели 2,7 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 21% меньше прошлогоднего показателя (3,4 млрд. кВт/ч).

В то же время, гидроэлектростанции в этот период увеличили выработку на 17,9%, или 0,6 млрд. кВт/ч, – до 4,2 млрд. кВт/ч.

На протяжении четырех месяцев теплоэнергетическими мощностями НАК «Энергетическая компания Украины» отпущено 10,1 млн. Гкал тепловой энергии, что на 5,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания «Энергетическая компания Украины» образована во исполнение Указа Президента Украины в июне 2004 года.

В уставный фонд компании переданы государственные пакеты акций 43 электроэнергетических предприятий Украины. В частности, НАК «ЭКУ» переданы пакеты следующих энергогенерирующих компаний: ОАО «Днепроэнерго» (50% уставного фонда), «Донбассэнерго» (85,77%), «Захидэнерго» (70,1%), ЭК «Центрэнерго» (78,29%), «Киевэнерго»2 (50%+1) ГАК «Укргидроэнерго» (100%), ОАО «Днепродзержинская ТЭЦ» (100%), «Николаевская ТЭЦ» (100%), «Херсонская ТЭЦ» (100%), «Одесская ТЭЦ» (100%) и «Харьковская ТЭЦ-5» (100%).

Уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины» составляет 9,83 млрд. грн. Государству принадлежит 100% акций «ЭКУ».