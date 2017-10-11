Корпоратизация "Энергоатома" требует принятия специального закона – консультанты

Корпоратизация Национальной атомной энергетической компании «Энергоатом», которая предполагает создание независимого наблюдательного совета и переход от госпредприятия к акционерному обществу, требует разработки и принятия специального закона, который позволит регламентировать условия для полноценного наполнения активами и формирования уставного капитала нового акционерного общества.

Читайте также"Энергоатом" ожидает подписания соглашения по строительству ЦХОЯТ до конца ноября

Об этом заявил руководитель проекта «Энергоатом» - стабильное корпоративное развитие» Тарас Серый во время презентации результатов исследования особенностей корпоратизации «Энергоатома», которое проводилось консорциумом компаний-консультантов Deloitte&Touche и Imepower.

«Эти проблемы (которые связаны с наполнением активами нового юрлица – УНИАН) можно урегулировать одним законопроектом «О корпоратизации «Энергоатома». Этот закон будет только для «Энергоатома». Это будет наиболее простой путь», - сказал он, добавив, что корпоратизация национальной атомной энергокомпании должна быть проведена с учетом специфики атомной энергетики и законодательства в этой сфере.

«На законодательном уровне должен быть установлен особый правовой режим использования имущества, которое запрещено приватизировать, но должно быть передано новому акционерному обществу», - отметил консультант.

Предложения компаний-консультантов поддержал глава «Энергоатома» Юрий Недашковский.

«Ранее звучал тезис о том, что мы можем корпоратизировать «Энергоатом» на общих основаниях, не учитывая всю специфику. Такая позиция неприемлема, необходимо принятие специального законодательства», - отметил он.

«Корпоратизация «Энергоатома» даст возможность компании для новых, более широких форм сотрудничества, привлечения инвестиций… Этот вопрос уже назрел, а также это международные обязательства Украины», - прокомментировал важность процесса корпоратизации Недашковский, добавив, что «Энергоатом» остался единственным в мире оператором АЭС в статусе госпредприятия с унитарной формой собственности.

Он подчеркнул, что Украина должна использовать только лучшие мировые практики корпоратизации атомных компаний. «Мы знаем много примеров негативной корпоратизации в Украине, но вселяет уверенность то, что наш процесс полностью контролирует ЕБРР», - сказал Недашковский.

Как сообщал УНИАН, в июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о корпоративном управлении в госкомпаниях, который предусматривает проведение корпоратизации, в частности, создание наблюдательных советов. Предполагается, что эти меры позволят изолировать госпредприятия от политического влияния и упростят доступ компаний к международному рынку капитала.

В конце апреля 2017 года компания Deloitte, которую Европейский банк реконструкции и развития выбрал консультантом для «Энергоатома», представила начальный отчет о реализации проекта по корпоратизации компании. Согласно этому отчету, процесс корпоратизации будет проведен в три этапа: первый – это изучение и оценка существующей законодательной базы, второй – разработка дорожной карты и третий – определение роли совета директоров, наблюдательного совета компании, построение системы финансового контроля.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.