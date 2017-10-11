Эксперты рассказали о пути избавления от монополии в украинской газодобыче

Украине необходимо избавится от присутствия в секторе газодобычи государственных монополий, упростить приход в отрасль частных инвесторов, используя механизм СРП, как наиболее распространенный в мировой практике.

Такое мнение высказали во вторник эксперты в ходе «круглого» стола «Энергетическая безопасность Украины: как за пять лет превратиться в энергетического тигра».

«Сейчас крупнейшими добывающими компаниями в Украине являются государственные. Монополия не дает рынку развиваться, как результат, стратает и потребитель, и интересы страны, которая так и не продвинулась на пути энергетической безопасности », - считает Анатолий Амелин, руководитель программы "Экономика" Украинского института будущего.

«Мы надеемся, что доля частных газодобывающих компаний будет расти. С учетом мобильности частных компаний и их доступа к международным финансам сумма инвестиций может составить $2-2,5 млрд.», - сказал Амелин.

По его словам, частники смогут пробурить свыше 300 новых скважин, что даст дополнительно 6 млрд. куб. м газа к 2022 году. И к этому времени компании выйдут на уровень добычи в 10 млрд. куб. м.

Амелин уверен, что очевидна неспособность государственных компаний освоить имеющиеся в Украине запасы газа, которые, по его оценкам, составляют 924 млрд. куб м. А отсутствие ясной государственной стратегии приводит к тому, что существуют огромные сложности для прихода новых инвесторов в отрасль.

Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера, считает, что помимо низкой инвестиционной привлекательности Украины заходу новых игроков в отрасль препятствует отсутствие системных реформ в газодобывающей отрасли.

По его словам, местные компании не готовы интенсивно наращивать газодобычу, а приходу инвестороов в ТЭК препятствуют фактическое наличие монополии НАК "Нафтогаз", высокая стоимость "входного билета" в виде административных баръеров, отсутствие прозрачности и реальной заинтересованности со стороны должностных лиц. «В итоге для инвестора уровень риска, связанный с высокой рентой и проблемами с получением лицензий и геологической информации, не дает нужный уровень доходности», - констатировал эксперт.

Как сообщил в ходе "круглого стола" Роман Опимах, исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины, ранее свыше 75% лицензий на газовые площади в Украине были выданы без открытых аукционов, план правительства по газодобыче реализован только на 20% с задержкой в полгода. «Для развития отрасли Украине предстоит создать более стимулирующее налогообложение для новых скважин, провести дерегуляцию разрешительной системы, - уверен Р. Опимах. - Сейчас для старта нового проекта инвестору понадобится нереально много: 3,5 года, чтоб собрать 44 разрешений и согласований и обойти 16 учреждений. А опыт Техаса следующий: заполняется электронная заявка, в течение трех дней получен ответ и можно приступать к работе».

Опимах также считает, что участки должны выноситься на аукцион и предлагаться недропользователям. «Минприроды должно изменить порядок и либерализировать доступ к геологической информации, чтобы сам недропользователь мог изучать и предлагать участки на аукцион. Кроме того, государство должно само готовить аукционы или СРП, предлагая инвестору уже готовые проекты. Второй путь, как показывает мировая практика, является более правильным», - подчеркнул эксперт.

Эксперты считают, что отсутствие общего доступа к геологической информации (органы власти ее продают инвесторам), свидетельствуют о том, что государство в секторе газодобычи не заинтересовано в привлечении инвесторов, а значит отрасль останется одной из самых нереформированных и слаборазвивающихся. В ходе обсуждения эксперты напомнили присутствующим историю ухода из Украины международных компаний Shell и Shevron, которых, по словам эксперта Романенко, "практически выгнали из Украины".