Отказ от санкций за недобор газа нужно закрепить юридически

В Секретариате Президента считают, что договоренности между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» о неприменении штрафных санкций за недобор в первом квартале 2009 года российского природного газа должны быть закреплены юридически.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил уполномоченный Президента Украины по вопросам международной энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сегодня на брифинге в Киеве.

«Дамоклов меч будет висеть над Украиной до тех пор, пока договоренности не будут зафиксированы юридически, то есть внесены изменения в контракты», – сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

При этом он отметил, что до сих пор Кабинет Министров Украины не предоставил в Секретариат Президента отчет украинской делегации о проведении переговоров с Российской Федерацией 29 апреля т.г. в Москве. «Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО не предоставила отчет о визите в Москву», – сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

При этом он напомнил, что согласно действующему законодательству на подготовку такого отчета отводится до 10 дней.

По словам уполномоченного Президента Украины по вопросам международной энергетической безопасности, в Секретариате Президента считают, что неприменение Российской Федерацией штрафных санкций за недобор Украиной российского газа в первом квартале 2009 года является основанием для установления позитивных отношений между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром».

«И я, и Президент это воспринимаем позитивно. Это является тенденцией к установлению партнерских отношений между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» и между государствами в газовой сфере в целом», – сказал он.

Напомним, премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН 29 апреля на совместном с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО брифинге в Москве заявил, что между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» достигнуты договоренности о неприменении штрафных санкций за недобор газа в январе-апреле текущего года. По словам В.ПУТИНА, размер недобора составляет 2 млрд. долларов.

Как сообщал УНИАН, по итогам первого квартала 2009 года потребление импортного газа Украиной держалось на уровне немногим более 50% законтрактованных объемов. Планка take or pay («бери или плати») в контракте «Газпрома» с «Нафтогазом Украины» зафиксирована на уровне 80% (такой объем поставок потребитель должен оплатить независимо от возможности его использовать).

В частности, в январе «Нафтогаз Украины» законтрактовал 1 млрд. куб. м газа, но отобрал лишь 549 млн. куб. м, в феврале – около 1,1 млрд. куб. м из планировавшихся 2 млрд. куб. м.

Украинская сторона официально заявляла, что заинтересована в сокращении законтрактованных объемов импорта в 2009 году с 40 млрд. куб. м до 33 млрд. куб. м.

Справка УНИАН. Согласно подписанному 19 января 2009 года контракту между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», объем поставки газа в Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м.