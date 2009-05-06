КМУ намерен рассчитаться за газ для ПХГ тарифной разницей

На сегодняшний день правительство Украины и НАК «Нафтогаз Украины» готовят для ОАО «Газпром» предложения по расчетам за 19,5 млрд. кубометров газа, необходимых для закачки в подземные хранилища, которые предусматривают оплату газа средствами, полученными авансом от разницы будущих и действующих тарифов на его прокачку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

Он подчеркнул, что в будущем тарифы будут повышаться, и именно объем, на который повышение произойдет в 2010-2011 годах, правительство планирует получить авансом для расчета за этот газ.

«У нас есть формула, согласованная по формированию тарифа, в том числе и на будущие тарифы, и, согласно этой формуле, тариф в 2010-2011 годах должен быть выше, чем в этом году. Вот эту часть, которая выше, чем в этом году, мы и предлагали, чтобы «Нафтогаз» мог получить в качестве аванса, а тот размер составляющей, который сейчас идет в качестве кешфлоу, и на будущие периоды», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день такой вариант обсуждается и в «Газпроме» и в «Нафтогазе».

Вместе с этим И.УМАНСКИЙ сообщил, что на сегодняшний день «Нафтогаз» уже получил авансовые платежи за транзит газа от «Газпрома». «Нафтогаз» их вырабатывает в этом году. Естественно, как быстро он их выработает будет зависеть от объема транзита», - сказал И.УМАНСКИЙ.

При этом, по предварительным данным, «Нафтогаз» сможет выбрать эти средства до конца осени – начала зимы.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля на брифинге в Москве премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что будет настаивать на том, чтобы оплата за 19,5 млрд. кубометров газа, который необходимо закачать в подземные газовые хранилища Украины в 2009 году, была произведена авансовыми средствами, полученными за транзит газа.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что готовится проект межгосударственного соглашения, в котором будут предусмотрены «все аспекты» таких взаимных расчетов.

«Мы осуществляем услуги по транзиту в последующих периодах по рыночной цене, которая будет рассчитана по формуле. С другой стороны, за объем средств, которые будут выручены от продажи транзита, мы будем закачивать газ в подземные хранилища», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что проект документа может быть готов уже после майских праздников.