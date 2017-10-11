Кабмин определил третьего члена комиссии для ротации состава Нацкомиссии по тарифам

Кабинет министров определил третьего члена Конкурсной комиссии для проведения ротации состава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Им стал экс-директор "Винницаоблэнерго", топ-менеджер госкомпании "Укрэнерго" - оператора Объединенной энергосистемы Украины - Николай Ницак. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила избранная от парламента член конкурсной комиссии Светлана Голикова.

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"Сегодня КМУ назначил третьего члена Конкурсной комиссии по избранию кандидатов на должность членов НКРЭКУ. Им стал экс-директор "Винницаоблэнерго", директор "Отдельного подразделения "Черкасские магистральные электрические сети" ГП НЭК "Укрэнерго" Ницак Николай Григорьевич", - написала Голикова.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 12 апреля 2016 года, после года обсуждения на разных уровнях власти, приняла в первом чтении законопроект о НКРЭКУ. 22 сентября 2016 года законопроект был принят во втором чтении, а 23 ноября 2016 года соответствующий закон подписал президент.

Согласно закону, члены НКРЭКУ отбираются Конкурсной комиссией, тогда как ранее всех членов Нацкомиссии назначал президент Украины. Также, согласно этому закону, двух из пяти членов Конкурсной комиссии выбирают профильные парламентские комитеты.

При этом закон предусматривает следующий механизм ротации: три члена Нацкомиссии – не позже чем через 6 месяцев с даты вступления закона в силу, еще два – не позже чем через 18 месяцев и еще два – не позже чем через 30 месяцев. План ротации утверждается президентом Украины.

В конце мая Рада не одобрила кандидатуры первых двух кандидатов в Конкурсную комиссию. Со второй попытки, 4 октября комитеты парламента избрали кандидатов в Конкурсную комиссию, которая будет проводить конкурс на назначение членов НКРЭКУ. Комитет по вопросам ТЭК избрал в качестве своего кандидата эксперта в энергетической сфере Светлану Голикову (предложение от "Народного фронта"), а комитет по вопросам ЖКХ – начальника Управления ценовой политики КГГА Василия Яструбинского.