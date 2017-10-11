"Укрнафта" хочет продавать газ на внутреннем рынке Украины

Крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" планирует в 2018 году начать реализацию газа на внутреннем рынке Украины. Об этом на странице в соцсети Facebook сообщает пресс-служба компании, ссылаясь на слова заместителя главы правления компании Джонатана Поппера.

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"В 2018 году "Укрнафта" выйдет на внутренний рынок со свободным объемом газа. Контракт с "Днепроазотом" (предприятие, которое сегодня покупает газ компании – УНИАН) действует до конца года и не будет продлен", - говориться в сообщении.

По информации пресс-службы, "Укрнафта" является важной компанией для внутренней добычи газа, она может увеличить добычу газа на 50%, до 1,9 миллиарда кубометров до 2025 года.

Поппер также считает, что правительству следует уделять больше внимания проблемам нефтедобывающей сферы.

"В вопросе энергонезависимости правительству следует обратить внимание не только на газ, но и на нефть. Страна тратит больше денег на импорт нефтепродуктов, чем на импорт газа. Страна почти потеряла нефтепереработку и может потерять нефтяную отрасль, если правительство будет игнорировать эти проблемы", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в конце июля "Укрнафта" заявила о начале поиска внешних инвесторов в проекты по добыче нефти и газа, а также в проекты модернизации мощностей по переработке углеводородного сырья.

Справка УНИАН. "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Доля компании в общегосударственной добыче нефти с газовым конденсатом в 2016 году составила 68%, доля в общей добыче газа – 6,6%. Подразделения "Укрнафты" имеют 46 буровых установок, 1946 нефтяных и 172 газовых скважин. Также компания владеет 537 АЗС в большинстве регионов Украины. 50%+1 акция "Укрнафты" принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".