ОПЕК дал свой прогноз по ценам на нефть в следующем году

ОПЕК ожидает, что в 2018 году мировые цены на нефть останутся в диапазоне 50-55 долларов за баррель, сообщает Прайм со ссылкой на октябрьский доклад организации.

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"Цены на нефть, как ожидается, в следующем году останутся на уровне 50-55 долларов за баррель", - сообщается в докладе.

ОПЕК при этом отмечает, что рост цен выше данного диапазона будет способствовать наращиванию добычи производителей сланцевой нефти в США. В то же время, если цены на нефть окажутся ниже этих уровней, американские нефтедобывающие компании будут вынуждены сокращать свои капитальные затраты.

"По состоянию на 15:58 стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,39% - до 56,83 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,38% - до 51,11 доллара за баррель", - подчеркивает издание.